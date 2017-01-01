В Перми осудили создателя шести фейковых интернет-магазинов

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Как сообщает пресс-служба краевого ГУ МВД, пермские мошенники активно начали осваивать новый способ незаконного заработка.

Житель Перми 1994 года рождения, пока отбывал наказание за мошенничество, создал в Instagram страничку фейкового интернет-магазина верхней одежды и разместил там презентабельные фотографии шуб, меховых жилетов, парок, курток, пальто и дублёнок по низким ценам.

Продавец уверял женщин, что готов отправить заказ сразу, как только получит предоплату в размере 50% от стоимости пальто. Каждая жертва приносила ему доход от 6 до 26 тыс. руб. Молодой человек регулярно заказывал рекламу своего несуществующего магазина и расплачивался за рекламу из вырученных обманом денег. Поэтому число посетителей и подписчиков увеличивалось с каждым днём.

В результате количество обманутых заказчиц также росло. Женщины писали экспрессивные отзывы о том, что ждут товар не один месяц, продавец не исполняет свои обязательства и не возвращает деньги. В ответ на это мошенник просто создавал страницу нового фейк-магазина и продолжал получать деньги за несуществующий товар.

Всего молодой человек создал страницы шести интернет-магазинов, а заявления в полицию написали два десятка потерпевших из Новосибирска, Владивостока, Иркутска, Вилючинска, Новочеркасска, Ульяновска, Черногорска, Прокопьевска, Железнодорожного, Оренбурга, Лесозаводска, Санкт-Петербурга, Сургута, Ростова-на-Дону и Москвы.

Полицейским удалось установить, что преступник обналичивал деньги в Перми. Потом оперативники ГУ МВД России по Пермскому краю нашли свидетельницу, которая сообщила, что у злоумышленника была татуировка на шее. Сыщики знали, что человек с такой же деталью внешности уже был дважды судим за мошенничество. Молодой человек свою вину признал, стал активно способствовать расследованию и даже частично возместил ущерб восьми пострадавшим.

В итоге Мотовилихинский районный суд признал пермяка виновным. С учётом отягчающего обстоятельства в виде рецидива преступлений пермяка отправили в колонию строгого режима на 2,5 года. Также мошенник должен компенсировать бывшим клиенткам свыше 255 тыс. руб.

В краевом ГУ МВД отмечают, что признаками потенциально опасного интернет-магазина являются отсутствие иных сведений о продавце, кроме номера телефона, курьерской доставки и самовывоза товара, низкая цена и чрезмерная настойчивость продавцов и менеджеров. Также потенциально опасными являются страницы, зарегистрированные пару дней назад.

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