Теодор Курентзис готов продолжить руководить Дягилевским фестивалем, но ставит особые условия Маэстро хочет заключить контракт напрямую с краевыми властями, а не с театром

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Фото: Станислав Лёвшин

Директор Пермского театра оперы и балета Андрей Борисов вернулся из Зальцбурга, где у него состоялись переговоры с Теодором Курентзисом по поводу художественного руководства Дягилевским фестивалем в Перми в 2020 году. По информации «Нового компаньона», с обсуждением суммы контракта проблем не было: Курентзис просит зарплату в 300 тыс. руб. в месяц, и эти деньги в бюджете театра есть. Напомним: зарплата Курентзиса в качестве художественного руководителя театра составляла 1,5 млн руб. в месяц. Сейчас должность художественного руководителя никем не занята.

По словам Борисова, удалось договориться и о порядке выплаты: дирижёр согласился получать вознаграждение не ежемесячно, а после окончания фестиваля и оформления акта выполненных работ. Концерты и другие фестивальные события, в которых Курентзис будет участвовать лично, будут оплачиваться дополнительно.

Директор театра говорит, что Теодор полон энтузиазма, горит идеями, активно ведёт переговоры с потенциальными участниками фестиваля и мечтает о приезде в Пермь.

Тем не менее, есть и нерешённые вопросы. Курентзис настаивает, чтобы его работодателем был не театр, а власти региона, и договор хочет подписывать не с Борисовым, а с губернатором или хотя бы с министром культуры. По словам Борисова, это требование вызвано тем, что потенциальный худрук фестиваля хочет получить возможность обсуждать со своими работодателями темы, не входящие в компетенцию директора театра, в первую очередь, ситуацию с ДК Солдатова.

Курентзис хочет, чтобы на время подготовки и проведения фестиваля дворец культуры стал резиденцией оркестра и хора MusicAeterna, штабом фестиваля и личным рабочим местом Курентзиса. Кроме того, он планирует проводить в ДК не только концерты, но и театральные показы, а для этого необходима реконструкция оркестровой ямы.

В министерстве культуры Пермского края считают условие Курентзиса по заключению договора непосредственно с представителями регионального правительства трудновыполнимым. По словам источника, Дягилевский фестиваль включён в госзадание театра, его финансирование, в том числе гонорар руководителя, входят в бюджет театра. Если же выводить контракт худрука фестиваля из общего госзадания и подчинять его непосредственно минкульту, необходимо провести конкурсные процедуры согласно Федеральному закону № 44 и отдать контракт тому претенденту, который предложит меньшую сумму контракта.

Разрешить эту коллизию крайне сложно, но, поскольку обе стороны намерены достичь договорённости, то компромисс, скорее всего, будет найден.

Проект договора, который Борисов представил Курентзису, очень объёмный и учитывает массу позиций. Так, художественный руководитель фестиваля должен будет представить его программу на 2020 год не позднее 1 декабря 2019 года. Борисов рассчитывает, что программа будет свёрстана уже осенью.

Уже известно, что опера Моцарта «Волшебная флейта» в постановке Ромео Кастеллуччи, которая планировалась в качестве спектакля открытия, скорее всего, не будет показана на фестивале. Как пояснил Андрей Борисов, речь шла не об оригинальной постановке, а о франшизе — покупке спектакля «под ключ», одноразовый показ которого обойдётся примерно в 80 млн руб., тогда как весь бюджет фестиваля — около 90 млн руб. По словам директора театра, точка в переговорах с правообладателем ещё не поставлена; возможно, удастся договориться об изготовлении костюмов, декораций и реквизита в Перми, вместо того чтобы доставлять всё это на 15 фурах из Европы. Если же договорённости не будет, то не будет и спектакля. Андрей Борисов сообщил, что Теодор Курентзис понимает разумность этого решения и уже продумывает альтернативный вариант открытия фестиваля.

На закрытии Дягилевского фестиваля 2020 года Курентзис намерен исполнить Вторую симфонию Густава Малера.

Как считает Андрей Борисов, до Дягилевского фестиваля пермякам вряд ли удастся увидеть Теодора Курентзиса и услышать его выступления: плотный гастрольный график дирижёра не оставляет места для поездки в Пермь.

XIV Международный Дягилевский фестиваль состоится во второй половине июня 2020 года.