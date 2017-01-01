«Звезда-2005» разгромила «Енисей», забив шесть безответных голов

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Пермская женская футбольная команда «Звезда-2005» в 14-м туре чемпионата России в Красноярске разгромила местный «Енисей» со счётом 6:0. По два гола забили Олеся Курочкина и Екатерина Пантюхина, по голу на счету Татьяны Козыренко и Кристины Хорошевой.

Эта победа позволила «Звезде» закрепиться на четвёртом месте в турнирной таблице.

Следующий матч пермячки проведут 22 августа против московского «Локомотива». Начало игры на стадионе «Звезда» — в 19:00.

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