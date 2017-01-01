В РЖД решили отменить фирменный поезд «Кама»

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Из расписания железнодорожных поездов исчез фирменный поезд «Кама» сообщением Пермь — Москва. Последний рейс из Перми в Москву отправляется 30 сентября.

Как сообщили РБК-Пермь в Уральском филиале АО «Федеральная пассажирская компания», исключение из графика фирменного поезда Пермь — Москва «позволит повысить эффективность использования подвижного состава и гармонизировать маршрутную сеть». Это, в свою очередь, позволит улучшить качество предоставляемых пассажирам услуг в Пермском крае и в целом по сети.

В компании также отметили, что помимо поезда «Кама» на маршруте Пермь — Москва курсируют более десяти поездов, причём расписание движения и маршрут следования поездов «максимально приближены к графику отменённого поезда». То есть после отмены единственного прямого поезда из Перми до Москвы пермякам придётся добираться до столицы поездами №55/56 «Енисей» Красноярск — Москва и №91/92 Северобайкальск — Москва. Для компенсации отмены планируется назначить беспересадочные вагоны на маршруте Пермь — Москва.

Напомним, «Кама» — скорый пассажирский поезд РЖД, который ранее связывал Екатеринбург и Москву. Однако потом его маршрут укоротили, и состав курсировал от Перми.