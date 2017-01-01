Фестиваль «Гений места» объявил лекционную программу

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24 и 25 августа на Заводе им. Шпагина в Перми в третий раз пройдёт фестиваль «Гений места». Его события традиционно охватывают темы книг, путешествий и городской культуры. Организаторы подготовили двухдневную лекционную программу. В неё вошли десять персональных лекций и один круглый стол, на котором обсудят типологические музыкальные модели культуры.

Фото: Константин Долгановский

Екатерина Рябова расскажет о японской литературе. В частности, по каким причинам Япония через определённые промежутки времени оказывается в фокусе читательского внимания и какие «неразрешимые задачи» существуют для перевода с японского на русский.

Другой лектор, Софья Гаврилова — художник, географ и исследователь (Университет Оксфорда), — расскажет об институтах и практиках конструирования местной идентичности в постсоветской России.

Одним из гостей фестиваля станет генеральный консул Франции в Екатеринбурге Пьер-Ален Коффинье. Тема его выступления пока уточняется.

О том, что читать в отпуске, как не испортить свой отдых скучной книгой, расскажет главный редактор портала Gorky.media, книжный критик Константин Мильчин. Кроме того, он расскажет о лучших книжных новинках бархатного сезона 2019 года.

Сергея Пахомова знают как авангардного актёра и участника шоу «Битва экстрасенсов». Тема его лекции на «Гении места» звучит пародоксально — «О смысле бессмысленной жизни».

В рамках единственного в лекционной программе круглого стола музыканты и специалисты развлекательной индустрии обсудят типологические модели музыкальной культуры (или музыкального пространства) двух городов-соседей и постараются определить основные социокультурные факторы, влияющие на их развитие.



Для участия в событиях фестиваля нужна дополнительная регистрация.









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