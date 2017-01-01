КСП Перми нашла нарушения при покупке и строительстве жилья для детей-сирот Общая сумма нарушений составила 374 млн руб.

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Дома для детей-сирот

Фото: Пресс-служба губернатора Пермского края

КСП Перми опубликовала результаты проверки работы управления жилищных отношений администрации города с точки зрения эффективности использования бюджетных средств, выделенных на строительство и приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Как сообщается на сайте Контрольно-счётной палаты города, общий объём финансовых нарушений, установленных проверкой, в том числе по бухгалтерскому учёту, составил 374 млн руб.

Во-первых, чиновники не пользовались возможностью законно сэкономить на аукционах. Например, начальная (максимальная) цена контракта на приобретение жилых помещений оказывалась выше среднерыночной цены на жилые помещения из-за того, что «размещение муниципальных заказов для детей-сирот производится исключительно с применением нормативного метода». Кроме того, мэрия не информировала потенциальных участников муниципальных закупок о проводимых торгах.

Во-вторых, при крайне низком уровне исполнения расходов за первое полугодие 2019 года (18%) без объективных причин были отменены 47 аукционов на сумму в размере 77,6 млн руб.

В-третьих, проверкой установлено, что управление не применяет единые подходы к формированию лотов при размещении муниципальных заказов, что «содержит признаки формирования аукционной документации под конкретных исполнителей».

В-четвёртых, действия управления жилищных отношений администрации города привели к недопоступлению денег в бюджет от детей-сирот за наём жилья. В частности, это происходит из-за того, что администрация передаёт приобретённые жилые помещения детям-сиротам в аренду лишь через 2—5 месяцев после регистрации права муниципальной собственности, что также влечёт нарушение прав детей-сирот. Также чиновники не привлекают подрядчиков к полной ответственности за нарушение ими сроков предоставления жилых помещений. Кроме того, мэрия не осуществляет комплекс мероприятий по взысканию задолженности по плате за наём жилых помещений, предоставленных детям-сиротам, и не ведёт бухгалтерский учёт решений судов, обязывающих администрацию Перми предоставить сиротам жилые помещения.

В-пятых, допускалась приёмка жилых помещений от победителей аукционов даже в случае несоответствия помещений условиям муниципальных контрактов. В отдельных случаях приёмка проводилась при отсутствии полного пакета документов либо при несоответствии документов требованиям, предусмотренным муниципальными контрактами.

Отчёт по результатам проверки направлен в Пермскую городскую думу, главе города Перми, в прокуратуру города Перми.

В пресс-службе администрации Перми отметили, что выводы КСП носят рекомендательный характер. «Кроме того, с некоторыми замечаниями, приведёнными в отчете, управление жилищных отношений не согласно, так как они противоречат требованиям прокуратуры. В своей деятельности при размещении муниципального заказа управление руководствуется методикой, установленной федеральным законодательством», — пояснили в мэрии.

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