Драматург из Перми Любовь Мульменко снимет свой дебютный фильм

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Драматург, в прошлом журналист «Нового компаньона» Любовь Мульменко снимет свой дебютный игровой фильм. Картина «Дунай» получит финансовую поддержку Министерства культуры РФ. Продюсером фильма заявлен Валерий Тодоровский. Картина будет снята по собственному сценарию Любови Мульменко.

Любовь Мульменко

Фото: Facebook

Любовь Мульменко неоднократно становилась сценаристом крупных кинопроектов. Например, фильм Нигины Сайфуллаевой «Как меня зовут» по сценарию Мульменко получил специальный диплом жюри фестиваля «Кинотавр». Она также была номинировала на премию «Ника» за сценарий к фильму «Комбинат «Надежда» .