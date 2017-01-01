«Евродорстрой» выиграл аукционы на ремонт Западного и Восточного обходов

Твитнуть Поделиться Поделиться

Вчера, 15 августа, конкурные комиссии подвели итоги двух аукционов: на ремонт участка Западного обхода Перми (с 37-го по 54-й км) и ремонт участка Восточного обхода Перми (с 12-го по 17-й км).

Начальная стоимость контракта на ремонт Восточного обхода составляла 54,3 млн руб., а Западного — 77,9 млн руб. На каждый аукцион заявились по три участника. В результате победителем обоих аукционов стало ООО «Евродорстрой» с понижением максимальной цены контракта на 10%. Таким образом, с пермской компанией заключат контракты на 48,8 млн руб. и 70 млн руб.

Работы на обоих участках требуется завершить до 30 ноября.