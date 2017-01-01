«Флаэртиана-2019» объявила о наборе волонтёров

«Флаэртиана» приглашает волонтёров для помощи в организации и проведении фестиваля. Чтобы присоединиться к фестивальной команде, нужно заполнить заявку на сайте.

С 20 по 26 сентября «Флаэртиану» посетят режиссёры, продюсеры, журналисты и другие гости из разных стран. Дирекции фестиваля понадобится помощь в сопровождении гостей, на площадках фестиваля, в работе с социальными сетями и в службах аккредитации и перевода. Это отличная языковая практика, новые знакомства, возможность поучаствовать в главном кинематографическом событии Перми и научиться выполнять новые задачи.

«Флаэртиана» ждёт ответственных и коммуникабельных людей, которые умеют ориентироваться в нестандартных ситуациях. Знание иностранных языков приветствуется», — сообщают организаторы.

Организационное собрание состоится в начале сентября. Уведомление о точной дате и времени получат все подавшие заявку. По вопросам можно обращаться к Андрею Вилисову: 8919-49-29-887, filminperm@gmail.com