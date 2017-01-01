«Парма» показала форму на новый сезон
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Пермский баскетбольный клуб «Парма» показал форму, в которой будет играть команда в новом сезоне. Фотографии выложены в социальных сетях клуба. В качестве «модели» выступил капитан Константин Буланов.
Производителем формы стала компания Peak, дизайн разработала студия Level.
«Две звезды, появившиеся в названии команды, — это два Кубка России, завоёванных нашим клубом. Фрагменты оранжевого на форме — исторический цвет футболок пермских баскетбольных болельщиков и напоминание о 25-летии пермского баскетбола, которое мы будем отмечать в 2020 году», — прокомментировали дизайн формы в клубе.
Клуб перед началом сезона планирует полноценную презентацию и формы и всех новичков команды.
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