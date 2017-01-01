«Парма» показала форму на новый сезон

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Константин Буланов в новой домашней (слева) и гостевой форме. Фото: БК «Парма»

Пермский баскетбольный клуб «Парма» показал форму, в которой будет играть команда в новом сезоне. Фотографии выложены в социальных сетях клуба. В качестве «модели» выступил капитан Константин Буланов.

Производителем формы стала компания Peak, дизайн разработала студия Level.

«Две звезды, появившиеся в названии команды, — это два Кубка России, завоёванных нашим клубом. Фрагменты оранжевого на форме — исторический цвет футболок пермских баскетбольных болельщиков и напоминание о 25-летии пермского баскетбола, которое мы будем отмечать в 2020 году», — прокомментировали дизайн формы в клубе.

Клуб перед началом сезона планирует полноценную презентацию и формы и всех новичков команды.