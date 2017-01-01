Главу Частинского района планируют выбрать 9 октября

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Как сообщает «КоммерсантЪ-Прикамье», Земское собрание Частинского района приняло решение о назначении конкурса по отбору кандидатур на должность главы района.

Документы от кандидатов будут приниматься с 20 августа до 18 сентября. Заседание конкурсной комиссии, на котором выберут двух претендентов, состоится 7 октября. Главу Частинского района планируют выбрать 9 октября.

Действующий глава района Владимир Терёхин возглавляет муниципалитет с 2014 года. В сентябре у него заканчивается срок полномочий.