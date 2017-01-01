На «Азоте» состоялось совещание руководителей направления ТОиР

Поделиться
1-7
Фото предоставлено пресс-службой филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в г. Березники

В филиале «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» состоялась финальная встреча руководителей направления технического обслуживания и ремонтов (ТОиР) со всего холдинга под председательством директора филиала «Азот» Андрея Семенюка. На ней были приняты итоговые правки в единое положение по ТОиР компании «УРАЛХИМ». Оно вступит в силу в сентябре 2019 года. Цель — уменьшение и предупреждение внеплановых простоев агрегатов и минимизация финансовых затрат на содержание оборудования.

ТОиР представляет собой единую систему, поддерживающую бизнес-процессы компании «УРАЛХИМ». Её унификация позволит планировать затраты на обслуживание конкретных единиц оборудования, ремонтные работы и учитывать их выполнение. Члены рабочей группы также встретились с поставщиками программных решений, которые целесообразно применять в процессах ТОиР, рассмотрели вопросы использования мобильных устройств и приложений в процессах обходов, ежесменного технического обслуживания и инструментального контроля состояния оборудования технологическим персоналом, мобильной регистрации выявленных дефектов и выдачи наряд-заданий на ремонт оборудования.

Андрей Семенюк, директор филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»:

— «УРАЛХИМ» — крупная компания. Процессы должны быть типовыми, они не могут носить локальный характер. В период эволюции программного комплекса мы пришли к необходимости единой системы ТОиР, которая будет работать на единой платформе. Выбрать последнюю предстоит в скором времени.

Мобин3
Фото предоставлено пресс-службой филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в г. Березники

Участникам встречи были продемонстрированы результаты реализации пилотного проекта «Инструментальные обходы оборудования технологическим персоналом» в филиале «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ». Специалистам показали, как происходит процесс контроля оборудования с помощью отечественного комплекса «Мобин».

Вячеслав Гришкин, руководитель направления цифровой трансформации департамента дирекции по развитию АО «ОХК «УРАЛХИМ»:

— Программный комплекс «Мобин» — уникальное решение не только на российском, но и на зарубежном рынке. В мире таких разработок нет. Наш партнёр по созданию «Мобина» — участник фонда «Сколково», активно поддерживает начинания, которые инициирует государство. Этот программный комплекс показал, как на основе современных цифровых технологий можно эффективно выполнять свою работу. 

Поделиться

Быстрый поиск

Азот ремонт производство Уралхим экономика и бизнес
Реклама