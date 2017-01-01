На «Азоте» состоялось совещание руководителей направления ТОиР

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Фото предоставлено пресс-службой филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в г. Березники

В филиале «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» состоялась финальная встреча руководителей направления технического обслуживания и ремонтов (ТОиР) со всего холдинга под председательством директора филиала «Азот» Андрея Семенюка. На ней были приняты итоговые правки в единое положение по ТОиР компании «УРАЛХИМ». Оно вступит в силу в сентябре 2019 года. Цель — уменьшение и предупреждение внеплановых простоев агрегатов и минимизация финансовых затрат на содержание оборудования.

ТОиР представляет собой единую систему, поддерживающую бизнес-процессы компании «УРАЛХИМ». Её унификация позволит планировать затраты на обслуживание конкретных единиц оборудования, ремонтные работы и учитывать их выполнение. Члены рабочей группы также встретились с поставщиками программных решений, которые целесообразно применять в процессах ТОиР, рассмотрели вопросы использования мобильных устройств и приложений в процессах обходов, ежесменного технического обслуживания и инструментального контроля состояния оборудования технологическим персоналом, мобильной регистрации выявленных дефектов и выдачи наряд-заданий на ремонт оборудования.

Андрей Семенюк, директор филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»:

— «УРАЛХИМ» — крупная компания. Процессы должны быть типовыми, они не могут носить локальный характер. В период эволюции программного комплекса мы пришли к необходимости единой системы ТОиР, которая будет работать на единой платформе. Выбрать последнюю предстоит в скором времени.

Фото предоставлено пресс-службой филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в г. Березники

Участникам встречи были продемонстрированы результаты реализации пилотного проекта «Инструментальные обходы оборудования технологическим персоналом» в филиале «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ». Специалистам показали, как происходит процесс контроля оборудования с помощью отечественного комплекса «Мобин».

Вячеслав Гришкин, руководитель направления цифровой трансформации департамента дирекции по развитию АО «ОХК «УРАЛХИМ»:

— Программный комплекс «Мобин» — уникальное решение не только на российском, но и на зарубежном рынке. В мире таких разработок нет. Наш партнёр по созданию «Мобина» — участник фонда «Сколково», активно поддерживает начинания, которые инициирует государство. Этот программный комплекс показал, как на основе современных цифровых технологий можно эффективно выполнять свою работу.