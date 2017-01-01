Первый этап реконструкции ул. Строителей обойдётся в 1,2 млрд руб. Работы завершат в ноябре 2020 года

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Фото: Дмитрий Енцов

Губернатор Пермского края Максим Решетников 15 августа посетил с проверкой одну из ключевых строек города — реконструкцию ул. Строителей. Дорога здесь должна стать одной из главных магистралей Перми, связать с центром города Красавинский мост и разгрузить от большого объёма транспорта Коммунальный мост.

С июля реализуется первый этап масштабного проекта — «Переход ул. Строителей — площадь Гайдара». Длина участка — 1,57 км. По плану работы на участке должны быть закончены в ноябре следующего года.

Максим Решетников, губернатор Пермского края:

— Первый этап реконструкции — от ул. Куфонина до трамвайного тоннеля в районе ул. Красновишерской. Плановый срок завершения всех работ — 30 ноября, но есть сомнения, что удастся всё завершить вовремя, потому что предстоит много сопутствующей работы. Например, изъятие земельных участков. Но задача строителей — максимально ускорять стройку. Параллельно мы ведём переговоры с ОАО «РЖД» по реконструкции путепровода, который может вывести автомобильный «поток» на ул. Дзержинского, и мы получим объезд площади Гайдара, где сейчас сложное транспортное движение. Кроме того, городские власти сейчас проектируют второй и третий этапреконструкции ул. Строителей, который как раз касается транспортного сообщения с площадью Гайдара и в итоге соединит ул. Локомотивную и Куфонина. Задача на следующий год — проектирование четвёртого этапа реконструкции, от площади Гайдара до ул. Стахановской. Там нужно предусмотреть пересечение с шоссе Космонавтов, ул. Карпинского и выйти на Стахановскую.

По словам главы региона, общий объём финансирования работ на первом этапе составляет 1,2 млрд руб. А затраты на реконструкцию всей ул. Строителей предстоит определить после проектирования оставшихся этапов.

Представитель подрядчика отметил, что участок, на котором сейчас идут работы, будет четырёхполосным (по две полосы в каждую сторону), плюс с обеих сторон появятся тротуары и велодорожки. Кроме того, полностью будут заменены трамвайные пути, а для удобства заезда в микрорайон Парковый предусмотрен технологический проезд с поворотами к жилой застройке.