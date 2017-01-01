В Прикамье предпринимателям помогут продвигать свою продукцию на Alibaba и eBay

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Правительство Пермского края и Российский экспортный центр заключили соглашение, в рамках которого краевое правительство будет оказывать местным производителям, желающим разместить свою продукцию на международных электронных площадках, все меры государственной поддержки.

Сейчас в крае для субъектов малого и среднего предпринимательства работает программа полного субсидирования участия в продвижении по каналам электронной коммерции. На эти цели в бюджете регионального Центра поддержки экспорта заложено 6,7 млн руб. Эти средства планируется направить на рекламное продвижение компаний на маркетплейсах: подготовку продукта, его упаковку и дальнейшее продвижение по торговым каналам. При этом бизнес также сможет получить консультационное и методологическое сопровождение, включая бесплатную помощь в выборе площадки и сервисного партнёра.

В министерстве экономического развития и инвестиций Пермского края отмечают, что ведение бизнеса с использованием каналов электронной коммерции позволит предпринимателям сократить издержки на содержание складов, а также предлагать товар широкой или, наоборот, узкопрофильной аудитории с помощью подходящей электронной площадки.

Для продвижения продукции российских производителей РЭЦ предлагает 14 европейских и азиатских электронных площадок. Чтобы выбрать оптимальную площадку для продвижения своей продукции, представители компаний должны заполнить анкету и отправить её на электронную почту специалиста регионального минэкономразвития: pvantropova@economy.permkrai.ru. После анализа данных заявитель получит оценку (в баллах) своих экспортных возможностей применительно к той или иной электронной торговой площадке. Оценка от 7 баллов и выше позволит производителю размещаться на сервисах Alibaba, Europages, SAP Ariba, от 20 баллов — на Amazon и eBay. Набрав свыше 42 баллов, потенциальный экспортёр сможет размещаться на внутрикитайских маркетплейсах, а значит, получить выход на внутренний рынок Китая.

Отметим, что, по данным Пермской таможни, в 2018 году в регионе на экспорт работали 749 компаний (в это число не вошли компании Пермского края, прошедшие таможенное оформление в других регионах). Предполагается, что прирост экспорта в 2024 году в регионе составит 1,4 млрд долларов.

Источник — пресс-служба администрации губернатора