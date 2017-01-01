Экс-руководитель Росимущества Прикамья не смог оспорить штраф за ограничение конкуренции

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Как сообщает пресс-служба краевого УФАС, в 2018 году ТУ Росимущества по Пермскому краю проводило торги на право заключения аренды гаражных боксов, расположенных на ул. Куйбышева, 6 (входят в объект культурного наследия федерального значения «Усадьба купца А. Г. Гаврилова»).

Во время аукциона одному из участников торгов было отказано в регистрации и его не пустили в кабинет, где проходили торги. В результате предприниматель подал жалобу в антимонопольную службу.

«Комиссия Пермского УФАС пришла к выводу, что отказ носил незаконный характер, соответственно, председатель аукционной комиссии не обеспечил конкуренцию и понёс административное наказание», — сообщил руководитель Пермского УФАС России Александр Плаксин.

В мае 2018 года УФАС оштрафовало экс-руководителя регионального Росимущества Дениса Молодых на 15 тыс. руб. Денис Молодых обжаловал штраф, однако 7 августа Ленинский районный суд Перми оставил наказание в силе.