Власти Перми выставили на торги два автобусных маршрута

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Сегодня, 15 августа, МКУ «Городское управление транспорта» объявило два аукциона на выполнение работ по осуществлению регулярных перевозок пассажиров по двум автобусным маршрутам: №48 «Чусовской водозабор» — «Автопарк» и №22 «Микрорайон Васильевка» — «Микрорайон Камский».

Начальная цена контракта для маршрута №48 (два низкопольных автобуса) составляет 4,4 млн руб., а для №22 (три автобуса, требований к низкопольности нет) — 3,6 млн руб. От перевозчиков требуется предоставлять услуги с 16 сентября по 30 ноября 2019 года.

Заявки на аукционы принимаются до 22 августа. Оба аукциона планируется провести 26 августа.

Напомним, что ранее ООО «Транзит» отказался от маршрута №22 («Микрорайон Васильевка» — «Микрорайон Камский») из-за нерентабельности маршрута.

Чтобы не оставить людей без общественного транспорта, администрация Перми сначала изменила путь следования автобусного маршрута №48, чтобы автобус заезжал в микрорайоны Камский и Кислотные Дачи. С 12 августа маршрут №48 вернули к изначальной схеме движения, а замещать «отсутствующий» маршрут №22 временно отправили автобусы маршрута №71 («10-й микрорайон» — «Микрорайон Чапаевский»). МКУ «ГорТранс» планирует завершить конкурсные процедуры и определить нового перевозчика на автобусных маршрутах №22 и №48 до середины сентября этого года.