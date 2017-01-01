Власти Перми выставили на торги два автобусных маршрута
Сегодня, 15 августа, МКУ «Городское управление транспорта» объявило два аукциона на выполнение работ по осуществлению регулярных перевозок пассажиров по двум автобусным маршрутам: №48 «Чусовской водозабор» — «Автопарк» и №22 «Микрорайон Васильевка» — «Микрорайон Камский».
Начальная цена контракта для маршрута №48 (два низкопольных автобуса) составляет 4,4 млн руб., а для №22 (три автобуса, требований к низкопольности нет) — 3,6 млн руб. От перевозчиков требуется предоставлять услуги с 16 сентября по 30 ноября 2019 года.
Заявки на аукционы принимаются до 22 августа. Оба аукциона планируется провести 26 августа.
Напомним, что ранее ООО «Транзит» отказался от маршрута №22 («Микрорайон Васильевка» — «Микрорайон Камский») из-за нерентабельности маршрута.
Чтобы не оставить людей без общественного транспорта, администрация Перми сначала изменила путь следования автобусного маршрута №48, чтобы автобус заезжал в микрорайоны Камский и Кислотные Дачи. С 12 августа маршрут №48 вернули к изначальной схеме движения, а замещать «отсутствующий» маршрут №22 временно отправили автобусы маршрута №71 («10-й микрорайон» — «Микрорайон Чапаевский»). МКУ «ГорТранс» планирует завершить конкурсные процедуры и определить нового перевозчика на автобусных маршрутах №22 и №48 до середины сентября этого года.