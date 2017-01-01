С 2020 года ЗАТО Звёздный могут лишить особого статуса Минэкономразвития России хочет снять со Звёздного статус ЗАТО для сокращения федеральных расходов

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Источник фото: zvezdny.permarea.ru

На федеральном портале проектов нормативных правовых актов опубликован проект указа президента «Об упразднении закрытого административно-территориального образования — посёлка Звёздный Пермского края». В проекте указа, разработанном Минэкономразвития России, говорится, что статус ЗАТО со Звёздного планируется снять с 1 января 2020 года.

В пояснительной записке к проекту указа говорится, что Минэкономразвития России, в соответствии с двумя поручениями Правительства РФ от 2015 года, проработал предложение Минфина России об упразднении ЗАТО Звёздный Пермского края и ЗАТО Локомотивный Челябинской области «с целью оптимизации расходов федерального бюджета и количества закрытых административно-территориальных образований». При этом вопрос об упразднении статуса ЗАТО Звёздный федералы рассматривали ещё в 2015 году. Однако в тот год правительство Пермского края (за подписью Виктора Басаргина) и Минобороны России проект указа президента не согласовали в связи с тем, что «на территории ЗАТО Звёздный Пермского края планировалось размещение объектов Минобороны России, требующих сохранения установленного режима, включающего особые условия проживания граждан, в целях их безопасного функционирования и защиты государственной тайны».

В марте 2019 года Миноброны России сообщило Минэкономразвития РФ, что воинские соединения, по роду деятельности которых создано ЗАТО Звёздный Пермского края, расформированы. И учитывая данную информацию, Минэк РФ сделал вывод о возможности упразднения ЗАТО Звёздный.

После того как президент подпишет указ, правительству Пермского края придётся в 6-месячный срок провести ‎все необходимые организационные мероприятия, связанные с упразднением закрытого административно-территориального образования. Также правительству Пермского края, Минобороны России и Росреестру поручат перевести в случае необходимости в апреле — сентябре 2020 года земли Министерства обороны в земли населённых пунктов.

Сейчас ЗАТО Звёздный получает дотацию на сбалансированность местного бюджета из федерального бюджета, но в случае снятия статуса эта дотация будет выделяться из бюджета края. Несмотря на это, правительству РФ, в случае принятия указа об упразднении ЗАТО, будет поручено предоставить Пермскому краю межбюджетные трансферты в 2020 году в размере 38,7 млн руб. и в 2021 году — 42,3 млн руб. для обеспечения сбалансированности бюджета посёлка Звёздный. В пояснительной записке говорится, что эти суммы соответствует объёму дотаций, которые сейчас заложены на функционирование ЗАТО Звёздный в федеральном бюджете.

В мае 2019 года глава администрации ЗАТО Звёздный Александр Швецов отправил предложения к проекту указа. Он пояснил, что, несмотря на расформирование ракетной дивизии, в посёлке остаются объекты, принадлежащие Минобороны. «В настоящее время в ЗАТО Звёздный располагается уникальный военный объект Министерства обороны — Пермское суворовское военное училище на 560 воспитанников. Училище является частью единственного в стране образовательного кластера для подготовки специалистов оборонно-промышленного комплекса. На сегодняшний день 94,7% земель ЗАТО Звёздный находятся в ведении Министерства обороны. Также в Звёздном в ведении Минобороны России в настоящее время находятся 30 объектов, занимаемых различными организациями Министерства обороны Российской Федерации», — заявил он в своём письме.

Также он написал разработчикам проекта, что территория ЗАТО Звёздный является перспективной ‎для размещения и развития объектов военной инфраструктуры. «В Звёздном сохранены и развиваются традиции воинов-ракетчиков, в местном сообществе прививается готовность защищать Отечество, служить в РВСН. В случае размещения в ЗАТО Звёздный новых военных объектов РВСН его развитая социальная и инженерная инфраструктура позволит быстро и комфортно разместить членов семей военнослужащих, ‎а администрация городского округа ЗАТО Звёздный готова оказывать Министерству обороны Российской Федерации, командованию РВСН всестороннюю поддержку в размещении и обустройстве военных организаций на территории ЗАТО Звёздный», — добавил он.

Также глава администрации ЗАТО Звёздный заявил, что в случае упразднения особого статуса посёлок может превратиться ‎в депрессивную территорию. «Органы местного самоуправления ЗАТО Звёздный считают, что решение об упразднении с 1 января 2020 года ЗАТО Звёздный является преждевременным, может повлечь негативные последствия для безопасности государства, подорвать стабильное функционирование объекта Министерства обороны Российской Федерации, расположенного на территории ЗАТО Звёздный (ФГКОУ «Пермское суворовское военное училище»), ‎а также привести к значительному снижению уровня жизни населения ‎и неизбежному росту социальной напряженности в Звёздном», — написал Александр Швецов.

Однако мнение главы администрации Звёздного при доработке проекта указа учтено не было. Разработчики проекта указа отметили, что в случае упразднения ЗАТО Звёздный посёлку предусмотрено выделение межбюджетных трансфертов в целях обеспечения сбалансированности бюджета. Кроме того, они указали, что «снятие особого режима охраны государственной тайны и безопасного функционирования объектов, характеризующийся специальными условиями проживания граждан ‎и осуществления хозяйственной деятельности, ‎будет способствовать развитию на территории муниципального образования предпринимательской деятельности»‎.

По информации источников «КоммерсантЪ-Прикамье», после снятия статуса ЗАТО Звёздный либо станет отдельным городским округом, либо будет присоединён к Пермскому району и перестанет быть самостоятельным муниципальным образованием.

Как сообщает издание, администрация и дума ЗАТО Звёздный уже обратились за поддержкой к губернатору Пермского края Максиму Решетникову и министру обороны РФ Сергею Шойгу с просьбой поддержать их позицию и выступить против упразднения ЗАТО.

Напомним, что с 1931 года на землях, где расположен Звёздный, по распоряжению наркома обороны СССР Ворошилова К. Е. были созданы Бершетские военные лагеря. Поначалу там готовили пехотинцев, артиллеристов и кавалеристов. С началом Великой Отечественной войны в Бершетском лагере также начали готовить стрелков, связистов и танкистов. После окончания войны в Бершетском военном лагере проходили общевойсковую подготовку воины Пермского гарнизона и других частей военного округа. В 1953 году в Бершети располагался танковый полк Пермской мотострелковой дивизии. В 1960-м на базе лагерей была сформирована 52-я ракетная бригада, которою в 1961 году переформировали в ракетную дивизию. Именно тогда на этой территории начали асфальтировать улицы и строить первые многоэтажки. Так появился закрытый военный городок, обозначенный как Пермь-76. В 1992 году военный городок переименовали в посёлок городского типа Звёздный, имеющий статус закрытого административно-территориального образования. В 2002 году 52-я ракетная дивизия была сокращена, а на её основе создана 1328-я база перегрузки и хранения элементов БЖРК (боевых железнодорожных ракетных комплексов) РВСН. Воинские части РВСН располагались в Звёздном до 2007 года, а с 2002 по 2012 год там были части сухопутных войск Министерства обороны Российской Федерации. Как сообщается на официальном сайте ЗАТО Звёздный, сейчас территория ЗАТО составляет 9 тыс. га. Численность населения — около 10 тыс. человек.