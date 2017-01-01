«Пермгорэлектротранс» подал исков на 79 тыс. руб. за перебои в трамвайном движении из-за ДТП

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МУП «Пермгорэлектротранс» с начала года подало исков на общую сумму 79 тыс. руб. для взыскания с виновных в ДТП, из-за которых прерывалось трамвайное движение.

Тем не менее, как отметили в департаменте дорог и транспорта, количество ДТП, которые приводили к остановке трамвайного движения, стало меньше. За восемь месяцев этого года простой подвижного состава из-за ДТП снизился на 24%.

По информации «Нового компаньона», в прошлом году простой состава по этой причине достигал 400 часов. А с виновников ДТП в 2018 году МУП взыскало примерно 200 тыс. руб.