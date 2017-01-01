Центризбирком России рассмотрел жалобу самовыдвиженца из Верещагинского горокруга

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Вчера, 14 августа, Центральная избирательная комиссия Российской Федерации рассмотрела жалобу Зинаиды Степановой на отказ в регистрации кандидатом на выборах в думу Верещагинского городского округа.

Выяснилось, что Зинаида Степанова выдвинулась в качестве самовыдвиженца на выборы по округу №4 в думу Верещагинского городского округа. Она сдала вместе с документами на регистрацию подписной лист, содержащий 14 подписей избирателей (при 10 необходимых для регистрации). Однако лист не был оформлен должным образом: не был заверен подписью кандидата и сборщика подписей, была допущена ошибка в дате рождения кандидата, дата сбора подписей была ранее даты проставления подписей избирателями. В итоге ТИК Верещагинского городского округа принял решение признать все подписи недействительными и отказать Зинаиде Степановой в регистрации в качестве кандидата, сообщают в крайизбиркоме.

Центризбирком РФ оставил отказ Степановой в регистрации в силе, так как, соответствии с законодательством, кандидат после представления в комиссию подписных листов с подписями избирателей не имеет права вносить в них какие-либо уточнения и дополнения.