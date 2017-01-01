Власти Прикамья просят МЧС ввести режим ЧС на всей территории края

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Сегодня, 14 августа, на заседании правительства Пермского края обсудили последствия дождей и низких температур в регионе.

Как сообщила и. о. министра сельского хозяйства и продовольствия Пермского края Оксана Бреднева, плохие погодные условия привели к замедлению роста сельскохозяйственных культур и появлению у растений грибковых заболеваний. В результате зерносенаж приходится убирать в фазе «молочной спелости» (прим. ред.: раньше, чем нужно). По состоянию на 13 августа в крае заготовлено 56,4% кормов от плана на 2019 год — это на 15% меньше, чем в прошлом году.

Режим чрезвычайной ситуации уже объявлен в Нытвенском, Краснокамском, Верещагинском городских округах, Ординском и Уинском муниципальных округах, а также в Бардымском и Большесосновском районах. По предварительным данным, в этих территориях сельхозкультуры погибли на площади 13,4 тыс. га. Всего же там было засеяно 66,6 тыс. га. «Предлагаем признать сложившуюся ситуацию на территории края чрезвычайной ситуацией регионального характера. Соответствующие документы направлены в ГУ МЧС по Пермскому краю», — отметила и. о. министра.

Губернатор Прикамья Максим Решетников сообщил, что в семи территориях, где уже введён режим чрезвычайной ситуации, власти Прикамья снимут с сельхозпроизводителей обязанность достижения целевых показателей по урожайности, которые прописаны в соглашениях по субсидированию. «Мы понимаем, что при такой погоде далеко не всех показателей можно будет достичь, что финансовое состояние производителей и так находится под давлением погодных условий. Насколько я знаю, есть все основания объявлять ЧС регионального уровня, то есть ввести такие послабления не на уровне районов, а по всему краю», — отметил Максим Решетников.

Источник — пресс-служба администрации губернатора