Обзор пермской городской газеты «Пятница» от 16 августа

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Даёшь тепло! Глава Перми проверил ход дорожного ремонта и состояние сетевых раскопок.

Земельная альтернатива. Многодетным семьям предоставят выбор между земельным участком и денежной выплатой.

Школьные годы чудесные. Образовательные учреждения Перми полностью готовы к новому учебному году.

Старшее поколение: знать, понимать, уметь. Прибавок к пенсии стало больше.

Город слышит — город решает. На вопросы читателей газеты «Пятница» отвечают специалисты администрации Перми.

Заряд позитивных эмоций. В краевом центре пройдёт фестиваль «Место силы — Пермь».

Правильный ремонт. Субсидирование по энергоэффективному капремонту достигает 80%.

Река налево, река направо. Пермяки примут участие в новом фестивале «День рождения река».

Выходные на набережной. Программа культурно—массовых мероприятий на городской набережной с 16 по 18 августа.

Экскурсии в августе. Отправляемся в путешествие по просторам Пермского края.

Газета «Пятница» выходит тиражом 100 тыс. экземпляров и распространяется бесплатно.

Уважаемые читатели! Читайте газету «Пятница» на сайте газетапятница.рф и группе во «ВКонтакте».

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