«Левада-центр»: за «Единую Россию» готовы проголосовать 44% россиян

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Социологическое агентство «Левада-центр» провело опрос: за какую партию вы бы проголосовали, если бы в ближайшее воскресенье были выборы в Госдуму?

Как сообщает Interfax.ru, в этом случае в нижнюю палату парламента прошли бы три партии — «Единая Россия», КПРФ и ЛДПР. Причём за «Единую Россию» готовы отдать голоса 44% опрошенных, за КПРФ — 17%, за ЛДПР — 16%.

За бортом Госдумы оказались бы «Справедливая Россия» (4%), «Коммунисты России» (4%), «Яблоко» (2%). По 1% получили бы «Российская экологическая партия «Зелёные», «Парнас» и «Родина».

При этом 24% опрошенных вообще не пошли бы на избирательные участки, а 11% не определились со своим выбором.

Опрос проведён 18—24 июля 2019 года в 50 субъектах, 137 населённых пунктах, всего опрошено 1,6 тыс. человек в возрасте от 18 лет и старше.