В Прикамье более 5 тыс. школьников отказались от букетов на 1 сентября ради помощи тяжелобольным детям

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Благотворительный фонд «Дедморозим» сообщил, что на сегодняшний день 5,4 тыс. школьников Пермского края зарегистрировались для участия в акции «Цветы жизни». Её суть в том, что вместо индивидуальных букетов учителям в День знаний 1 сентября ученики дарят один общий букет, а сэкономленные средства передают на благотворительность в помощь тяжелобольным детям и ребятам, оставшимся без попечения родителей.

К акции присоединились 143 школы региона, причём не только Перми, но и Краснокамска, Добрянки, Березников, Осы, Чайковского, Лысьвы, Кизела, Красновишерска, Кунгура, Кудымкара, Нытвы, Губахи и Соликамска. Заявки поступили из 41 населённого пункта.

Более того, среди участников акции есть школы, заявившиеся на участие целиком. Например, пермская гимназия №6 принимала участие в прошлом году и заявилась на этот год.

В фонде «Дедморозим» сообщили, что для всех участников в качестве символики акции подготовлены открытка для учителя, общая благодарность для класса, а также флажки — с ними школьники могут пойти на линейку, а потом сохранить в портфолио, вписав своё имя в строчку на тыльной стороне флажка-благодарности.

Родители участников смогут забрать символику в соответствии с заявленным количеством участников с 26 августа по 1 сентября в штабе фонда «Дедморозим» на ул. Горького, 60.

Регистрация участников продолжится до 31 августа на сайте https://dedmorozim.ru/flowers/. Задать вопросы о «Цветах жизни» можно по телефону горячей линии 8(342)270-08-70.