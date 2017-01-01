К 2022 году в Прикамье планируют построить 47 школ и детских садов

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Сегодня, 14 августа, на заседании правительства Пермского края обсудили ход строительства новых детских садов и школ в регионе.

Как сообщил губернатор Прикамья Максим Решетников, 1 сентября в крае откроют свои двери 2300 объектов образования. В детсады, школы и техникумы пойдут свыше 544 тыс. ребят.

Всего на строительство детских садов и школ в 2019—2021 годах планируется направить порядка 9,7 млрд руб., в том числе из федерального бюджета, в рамках нацпроектов «Демография» и «Образование». Новые объекты образования смогут принять более 19 тыс. ребят.

По данным министерства строительства Пермского края, в первой половине 2020 года планируется ввести в эксплуатацию 15 новых образовательных учреждений. Две школы — в Красновишерске и селе Щучье Озеро (Октябрьский городской округ) — примут учеников уже до конца 2019 года. Ещё две школы откроют свои двери в начале следующего года в Лысьве и селе Кочёво Коми-Пермяцкого округа. До апреля 2020 года откроются 11 новых детских садов в четырёх населённых пунктах Пермского района, Краснокамска, Кудымкара, Очёра, Перми, а также Суксунского, Чайковского городских округов и Ординского муниципального округа.

«Увеличение объёмов финансирования в рамках федеральных проектов позволило ускорить строительство школ. Мы зашли в строительство и проектирование школ в Сылве, Соликамске, деревне Мокино, селе Филипповка. Все эти объекты «сместились» на более ранние сроки, и теперь 10 из 12 объектов со сроком реализации в 2021—2022 годах уже находятся в стадии проектирования», — отметил Михаил Сюткин.

Источник — пресс-служба администрации губернатора