Прямая трасляция игр «Кубка Прикамья» на «ВЕТТЕ 24»

Твитнуть Поделиться Поделиться

«Кубок Прикамья» — главный предсезонный турнир Высшей хоккейной лиги для пермской команды. В соревнованиях примут участие лучшие команды лиги: «Молот-Прикамье» (Пермь), «Рубин» (Тюмень), «Зауралье» (Курган) и «Торос» (Нефтекамск).

Телеканал «ВЕТТА 24» покажет все игры с участием «Молота» в прямом эфире.

С 19 по 21 августа. Начало матчей — в 19:30.

Телеканал «ВЕТТА 24» доступен на 21-й кнопке в сетях всех кабельных операторов. Также эфир можно смотреть в пакетах спутникового оператора ТЕЛЕКАРТА, на сайте vetta.tv в приложениях Vintera TV, Peers TV и Яндекс ТВ.

Кроме того, трансляция будет вестись в соцсетях телекомпании: VK, FB, Youtube.

Твитнуть Поделиться Поделиться