Пермский стадион «Юность» будет реконструирован, рассматривается вариант полностью крытого сооружения

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«Шоу каскадёров» на стадионе «Юность» в июле 2019 года

Фото: Роман Мальцев

МАУ «Спортивная школа олимпийского резерва «Орлёнок»» объявило конкурс на разработку концепции реконструкции стадиона «Юность».

Начальная (максимальная) цена — 3,874 млн руб. Финансироваться работы будут из городского бюджета, а также будут привлечены «внебюджетные средства».

Окончание подачи заявок — 3 сентября, подведение итогов конкурса намечено на 5 сентября.

В проекте договора указано, что работы должны начаться со дня, следующего за днём заключения договора, а их окончание — через 90 календарных дней с момента подписания договора.

По окончании работ исполнитель должен предоставить «концепции на реконструкцию стадиона «Юность» в трёх вариантах».

А именно: открытая арена с трибунами на 2,5 тыс. зрителей, полузакрытая арена с трибуной под навесом вместимостью также на 2,5 тыс. зрителей и полностью крытая арена. При последнем варианте сооружение стадиона будет трёхэтажным, хотя вместимость трибуны также составит 2,5 тыс. зрителей.

При этом сооружение должно быть предназначено для круглогодичного проведения массовых мероприятий (концертов, фестивалей) с аудиторией в 4 тыс. зрителей.

Кроме того, во всех вариантах должна быть предусмотрена парковка на 70 машино-мест.

Напомним, стадион был открыт в начале 1930-х годов, но в последние 40 лет не реконструировался.

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