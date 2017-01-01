Средний размер автокредита в Прикамье за год вырос на 43 тыс. руб.

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По итогам второго квартала 2019 года, средний размер автокредита в Пермском крае составил 647,4 тыс. руб. Это на 43 тыс. руб. больше, чем во втором квартале 2018 года. Рост среднего размера автокредита в регионе составил 7,1%. Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй НБКИ.

По средней сумме Пермский край оказался на 23-м месте из иследованных 30 регионов. Самые большие по суммам автокредиты — в Москве (в среднем 1,115 млн руб.) Далее следуют Московская область (965,9 тыс. руб.) и Санкт-Петербург (940,8 тыс. руб.).

Самые небольшие автокредиты — в Кировской области (547,2 тыс. руб.) и Кемеровской области (466,7 тыс. руб.).

Средний размер автокредита во всей стране составил 769,7 тыс. руб., увеличившись на 8,4% (или на 59,7 тыс. руб.) по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Рост среднего размера автокредита зафиксирован в 27 регионах, снижение — в трёх регионах.

Александр Викулин, генеральный директор НБКИ:

— Во втором квартале текущего года средний размер автокредита рос достаточно умеренными темпами. Одной из главных причин роста по сравнению с аналогичным периодом прошлого года явилось удорожание импортных автомобилей, приобретаемых в кредит. Кроме того, на увеличение влияет значительное улучшение процедуры управления кредитными рисками со стороны банков. В настоящее время они стараются кредитовать прежде всего тех граждан, чья кредитная история не вызывает у них вопросов и чьи доходы находятся на стабильном уровне.

Напомним, по итогам второго квартала, количество автокредитов, выданных жителям Пермского края (по сравнению со вторым кварталом 2018 года), выросло на 3,1%. По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ) и «Автостата», в регионе количество автокредитов за исследуемый период выросло на 200 ед. — 6,4 тыс. против 6,2 тыс.



