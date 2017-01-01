На подготовку к учебному году в Прикамье потратили 1,5 млрд руб.

Твитнуть Поделиться Поделиться

Общая сумма мер, направленных на подготовку к новому учебному году в Пермском крае, составит 1,5 млрд руб. Об этом 14 августа на заседании краевого правительства сообщила министр образования и науки Прикамья Раиса Кассина.

Наибольшую долю от этой суммы занимает ремонт учебных заведений — 736,3 млн руб. Следующей статьёй расходов являются ремонт систем отопления, канализации, водоснабжения, оборудование мебелью, ремонт пищеблоков (выполнение санитарно-эпидемиологических требований). Антитеррористические мероприятия обходятся в 147,3 млн руб, противопожарные — в 114,2 млн руб.

На сегодняшний день комиссиями принято 99,2% образовательных учреждений, полностью эти мероприятия должны завершиться завтра.

Всего 1 сентября в начальные и средние образовательные учреждения края должны пойти 544,6 тыс. детей.