Ведущим Пермского международного марафона станет Дмитрий Губерниев

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Определился ведущий Пермского международного марафона, который состоится 7—8 сентября этого года.

Как и в прошлом году, им станет известный тележурналист Дмитрий Губерниев. Об этом было объявлено на заседании краевого правительства 14 августа.

Напомним, в июне на пресс-конференции, посвящённой марафону, заместитель главы горадминистрации Людмила Гаджиева сообщила, что власти ведут переговоры с Дмитрием Губерниевым.

Организаторы планируют 10 тыс. участников марафона, на сегодняшний день зарегистрировано 7,6 тыс. человек. Всего забеги пройдут на пяти дистанциях: 3 км, 5 км, 10,55 км, 20 км, 42,195 км. Организация всего мероприятия обойдётся минимум в 11 млн руб. (9 млн руб. из бюджета города, 2 млн руб. из бюджета края). Но помимо этого предполагаются внебюджетные спонсорские перечисления, которые ориентировочно составят 9,5 млн руб.