Пермский край получит 9 млрд руб. на модернизацию пермских ГРЭС и ТЭЦ-9

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Пермская ГРЭС и Пермская ТЭЦ-9 прошли отбор Правительства РФ на модернизацию. Соответствующее распоряжение подписал председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев.

В итоге регион получит порядка 9 млрд руб. на обновление энергообъектов: 4,4 млрд руб.будет направлено на модернизацию ТЭЦ-9, а остальные 4,6 млрд направят на модернизацию Пермской ГРЭС.

За счёт этих средств на Пермской ТЭЦ-9 произведут комплексную модернизацию двух турбогенераторов с заменой паровых турбин и котлоагрегатов на оборудование большей мощности. ПАО «Т Плюс» планирует ввести новый объект в эксплуатацию в 2022—2023 годах. Совокупная мощность агрегатов после модернизации составит 190 МВт.

На Пермской ГРЭС (АО «Интер РАО — Электрогенерация») проведут комплексную модернизацию первого энергоблока с заменой паровой турбины и пароперегревателей котлоагрегата. Работы планируется завершить до конца 2022 года.

В целом государственную поддержку на модернизацию источников тепла получили 17 регионов Российской Федерации. Общая сумма привлечённых средств в период с 2022 по 2024 год составит около 99 млрд руб.

Отметим, что Пермская ТЭЦ-9 является одним из основных источников тепла для жителей левобережной части Перми, а также обеспечивает энергоснабжение промышленного комплекса. Пермская ГРЭС — одна из крупнейших электростанций России. На её долю приходится 42% от общей энергомощности Пермского края.

Источник — пресс-служба администрации губернатора