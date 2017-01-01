В этом году власти Прикамья начнут разрабатывать документы по внедрению раздельного сбора мусора

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Как сообщает «КоммерсантЪ-Прикамье», региональные чиновники и представители общественности обсудили на площадке ОНФ перспективы создания в крае системы раздельного сбора мусора.

Как пояснила консультант отдела реализации программ и специальных проектов министерства ЖКХ Пермского края Дарья Некрасова, до 2028 года в Пермском крае предусмотрено строительство восьми мусоросортировочных станций и 28 мусороперегрузочных станций. Уже ведётся подготовка проектно-сметной документации. По оценкам краевого министерства ЖКХ, стоимость строительства мусоросортировочных станций в регионе составит 3,5 млрд руб., и это без учёта стоимости переработки отходов.

По словам заместителя директора ПКГУП «Теплоэнерго» Андрея Красникова, они планируют создать инфраструктуру для раздельного сбора мусора, но развитие отрасли возможно только после корректировки региональной схемы обращения с отходами. Касательно сроков разработки документов по внедрению раздельного сбора мусора Андрей Красников сообщил, что они планируют зайти в этот процесс до конца года.

Он также добавил, что раздельный сбор мусора может осуществляться по двум стратегиям: установка пяти контейнеров на каждый тип мусора и их развоз либо сбор «сухого» и «влажного» мусора. «Как учёные и министерство скажут, так мы «подрываемся» — и побежали. Но выбрав один раз, мы завязываемся на многомиллиардные инвестиции и назад уже не отыграем», — пояснил Андрей Красников.