В Пермском крае запланировано переобучить 3 тыс. предпенсионеров

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Правительство Пермского края намерено за год переобучить 3 тыс. предпенсионеров (граждан старше 55 лет) — в три раза больше, чем запланировано нацпроектом «Демография», по которому в Прикамье должны обучиться навыкам новой работы 923 человека.

Как отметили в пресс-службе краевой администрации, на реализацию нацпроекта в регионе будет направлено 68 млн руб. При этом 500 предпенсионеров пройдут обучение по инициативе работодателей. Срок обучения — три месяца. Стоимость обучения — от 11 до 68 тыс. руб. Алгоритм оплаты следующий: работодатель оплачивает обучение, по окончании курсов потраяченные средства ему компенсируются из бюджета.

В Центр занятости населения Пермского края (ЦЗН) уже поступило 1935 заявок на обучение граждан старше 55 лет, в том числе 478 — от работодателей. Приступили к обучению 218 человек.

С этого года контракты на обучение заключает как ГБУ ДПО «Учебный центр службы занятости», так и ГКУ «Центр занятости населения Пермского края». Оба оператора управляются Агентством по занятости населения Пермского края. По информации министерства социального развития Пермского края, переобучение предпенсионеров будет происходить во всех территориальных управлениях агентства, которые представят конкретные заявки. Основной поток заявок ожидается осенью, после завершения дачного сезона.

За последние пять лет численность пожилых граждан в Пермском крае выросла на 50 тыс. человек. Ежегодный прирост составляет 1,5%. Сегодня в регионе проживают 2634 тыс. человек, из которых 650 тыс., то есть каждый четвёртый житель, — это люди преклонного возраста.

Подробную информацию по обучению предпенсионеров можно посмотреть по ссылке.