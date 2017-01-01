Афиша. Пермь. Избранное Куда пойти со 16 по 23 августа

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До наступления осени остались считанные дни, но лето ещё не готово сдавать свои позиции и подготовило насыщенную фестивальную программу. В Перми пройдёт международный фестиваль уличного кино, Большая волонтёрская неделя и лекторий об опере. В Красновишерске состоится традиционный праздник черничного пирога, в Хохловке отпразднуют Яблочный Спас, а в Соликамске — фестиваль цветов.

Гастрономический фестиваль «Гастроли Фест» (0+) — главное событие ближайшего уикэнда. В течение двух дней для пермяков будут готовить повара популярных ресторанов, баров и кафе. Территорию фестиваля разделят на несколько зон: Market place — рынок, где гости смогут купить пасту, пельмени, различные виды сыров, другие продукты, а также посуду; Master class — место, где можно перенять опыт шефов; Restaurant place — зона ресторанов, где можно комфортно разместиться на диванчиках и насладиться высокой кухней; Street food & bar place — в этой зоне будут представлены популярные кухни, бары и ресторанные концепции; Scene & Art conference — центральная площадка, где будут проходить мастер-классы от рестораторов и выступления музыкальных групп; Food truck zone — еда на колёсах (пицца, мороженное, кофе), которую можно будет взять с собой и поесть на организованных пикник-полянках.

Завод Шпагина, 17, 18 августа, с 12:00

Здесь же пройдёт международный фестиваль уличного кино (6+). Зрителей ждёт показ лучших российских короткометражных фильмов, которые отбирает авторитетное жюри. Фестиваль проходит в формате уличного пикника (концерты, маркет, мастер-классы), финалом которого является показ. После показа зрители голосуют за лучший фильм светом фонариков и мобильных телефонов.

Завод Шпагина, 18 августа

Аристарх Лентулов, «У Черниговской»

В Пермской галерее открывается долгожданная выставка: передвижная экспозиция «Сокровища музеев России» (6+) создана в рамках национального проекта «Культура» при участии проекта «Россия — Моя история», Государственной Третьяковской галереи, Государственного музейно-выставочного центра «РОСИЗО» и фонда «Прорыв». Кураторскую группу проекта возглавила генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

На выставке представлены шедевры русской и советской живописи, хранящиеся в коллекциях нестоличных музеев. Завсегдатаи Третьяковской галереи и русского музея откроют для себя множество шедевров, которые, оказывается, находятся в российской провинции.

Игорь Грабарь, «В саду. Грядка дельфиниумов»

Первоначально гигантская экспозиция работала в московском Манеже в ноябре 2018 года. Пермская галерея представила на выставку 10 своих работ, и вот — благодарность: передвижная экспозиция доехала до Перми.

Хронологически выставочная коллекция «Сокровища музеев России» охватывает период с XVIII до второй половины ХХ века и включает в себя произведения от иконописи до соцреализма, созданные ключевыми российскими художниками: портреты, пейзажи, исторические полотна и жанровые сцены.

Икона Святой царевич Димитрий Угличский со сценами убиения

На выставке в Пермской галерее зрители увидят полотна знаковых для истории российской культуры художников, в том числе портретиста Алексея Антропова (1716—1795), одного из основоположников русского пейзажа Фёдора Алексеева (1753 — 1824), мастера натюрморта Ивана Хруцкого (1810—1885), жанриста Василия Пукирева (1832—1890), мастера исторических и жанровых сцен Михаила Клодта (1836 — 1914), мастера «пейзажа настроения» Исаака Левитана (1860-1900), мариниста Ивана Айвазовского (1817 — 1900), графика и живописца Сергея Виноградова (1869—1938), книжного иллюстратора и театрального оформителя Ивана Билибина (1876 — 1942), участника общества «Бубновый валет» Александра Осмёркина (1892 — 1953), одного из основателей общества «Бубновый валет» Петра Кончаловского (1876 — 1956), одного из родоначальников русского авангарда Аристарха Лентулова (1882 — 1943), живописца, театрального художника и графика Юрия Пименова (1903 — 1977), живописца, реставратора, теоретика искусства Игоря Грабаря (1871 — 1960) и других мастеров.

Работы на пермскую выставку предоставлены из 17 музеев России. Вход на выставку бесплатный для всех категорий зрителей!

Пермская художественная галерея, с 21 августа до 29 сентября

Во время Большой волонтёрской недели (0+) горожане всех возрастов попробуют себя в роли волонтёров и помогут детям, бездомным людям, животным, природе, музеям и галереям. На открытии проекта организаторы расскажут о том, что ожидается от Недели в этом году. Кураторы направлений помощи выделят самые интересные активности и расскажут, куда в этот раз планируются волонтёрские поездки. На открытие будет приглашён особый гость — публичный человек, который помимо основной деятельности занимается волонтёрством. Он расскажет свою историю. Участников ждёт интеллектуальная игра на тему благотворительности и волонтёрства в стиле барных викторин и фотосушка с фотографиями самых ярких моментов и трогательных историй Большой волонтёрской недели 2017 и 2018 года.

«Сказариум», Лето Парк, с 19 августа, 18:00

Продолжается работа лектория о театре и академической музыке «Полная ложа». На этой неделе состоится лекция «Опера в штанах» (12+). Слушатели узнают, что такое «брючная роль» в опере, зачем женщины переодеваются в подростков и поют мужские партии

«Сказариум», Лето Парк, 22 августа, 18:30

Фото: Пермский краеведческий музей

В Хохловке состоится праздник Яблочный Спас (0+). В этот день можно будет услышать в храме духовные песнопения и старообрядческие стихи, а рядом с храмом прозвучат народные песни. Участники праздника погуляют «улочкой», а вечером проводят с пением закатное солнышко. Как в былые времена на престольные праздники, в «Хохловке» развернётся традиционная ярмарка.

По традиционному календарю в августе празднуются три Спаса: медовый, яблочный и ореховый. В народной традиции эти праздники — праздники урожая, в каждый из них происходит сбор выращенных спелых плодов и орехов. В «Хохловке» традиционно празднуется второй из трёх Спасов — яблочный. В Яблочный Спас встречают осень, отмечают «первые осенины». В этот день принято нести в церковь собранные плоды для освящения, а далее использовать их для приготовления блюд праздничного стола.

В празднике примут участие фольклорный ансамбль АЭМ «Хохловка», студия «Тишина», коллектив «Семейка», фольклорный проект «Река» и певческий коллектив «Реченька» из деревни Скобелевка.

Архитектурно-этнографический музей «Хохловка», 19 августа, 12:00

В Красновишерске вновь пройдёт единственный в России Праздник черники и черничного пирога (0+). В этом году фестивалю исполняется 10 лет! Каждый желающий может испечь свой черничный пирог в пекарне под открытым небом, увидеть спектакль «Сказание о земле Вишерской», выступления творческих делегаций из территорий Пермского края, а также краевые соревнования по гиревому спорту «Красоты Вишеры». Проводятся кулинарные конкурсы «Черничное счастье» и «Черничный батл» с участием профессиональных кондитеров со всего края, конкурс арт-объектов «Ягодный вернисаж». Кроме того, в программе площадка «Живая старина», национальная кухня, народные игры, мастер-классы, чайная лавка, детская площадка на «гигантской» скатерти, а также вечерняя программа — черничное пати. На «Черничной ярмарке» гостей ждут торговые ряды, аттракционы, выставка-продажа народных промыслов, ярмарка сельхозпродукции.

Красновишерск, Центральная площадь, 17 августа, с 11:00

Доброй традицией Соликамска является Демидовский фестиваль цветов (0+), который стал визитной карточкой мемориального ботанического сада им. Г. А. Демидова. В рамках фестиваля планируются не только выступления театральных коллективов города и района, интересная музыкальная программа, выставка ботанических достижений города Соликамска, но и представление видеоматериалов, интересных фактов о Соликамске.

Соликамск, Мемориальный ботанический сад им. Г. А. Демидова, 17 августа, с 12:00

День рождения Парка Горького (0+) — 215 лет. В программе праздника множество спектаклей для малышей и взрослых, творческие мастер-классы, живая музыка, выставка ретрофотографий и карнавальные шествия. В этот день произойдёт вскрытие капсулы времени, которая была заложена 10 лет назад. Завершится праздник выступлением кавер-групп и праздничным фейерверком в 22:00.

Парк им. Горького, 18 августа, с 12:00

Центральный выставочный зал и Государственный музей истории Санкт-Петербурга представляют выставку «Пульс революции. Петроград. 1917» (12+). Выставка рассказывает о революционных событиях в Петрограде, которые оставили глубокий след во всех сферах жизни России, её граждан, в судьбах последующих поколений. 12 арок, 12 месяцев рассказывают зрителям о политической, культурной, повседневной жизни города и его жителей на материале газет, журналов, фотографий. Это событийные фотографии; портреты политических деятелей, писателей, поэтов, музыкантов, популярных артистов театра, кино и цирка; а также карикатуры, шаржи, открытки, афиши и плакаты. Хроника событий в Петрограде 1917 года представлена на материалах из архивов Петербурга и Москвы, а также газет и журналов библиотеки Академии наук и Российской национальной библиотеки.

Центральный выставочный зал, до 20 сентября

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