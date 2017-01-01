Пермская филармония объявила о начале продажи абонементов Она стартует 15 августа в Органном концертном зале

Твитнуть Поделиться Поделиться

Фото предоставлено пресс-службой Пермской краевой филармонии

В 84-м концертном сезоне Пермская краевая филармония предлагает 28 абонементных циклов для любителей симфонической, органной, фортепианной, камерной, джазовой, народной, старинной и авангардной музыки, вокального и хорового пения, рассчитанных на разные вкусы и разные социальные и возрастные группы. Среди исполнителей — выдающиеся звёзды мирового уровня, легенды и новые имена российской классической музыки, творческие коллективы и солисты филармонии.

По словам директора Пермской филармонии Галины Кокоулиной, они увеличили долю проектов и абонементов, в которых филармония воплощает собственные репертуарные и программные идеи и приглашает «под них» музыкантов.

Наиболее любимыми пермяками абонементами на протяжении последних лет остаются такие циклы, как «Волшебные звуки рояля», «Симфонические вечера», «Король инструментов», JAZZ, «Виват, ансамбль», «Музыка мира», «Классика Drive».

Дебютанты сезона — абонементы «Орган +», «Киномузыка» и «4х4».

Абонемент «Орган +» включает в себя концертные программы с участием тандема клавишно-духового гиганта и солирующих инструментов — саксофона, арфы и человеческого голоса.

Абонемент «4х4» — это четыре эксклюзивные истории в исполнении четырёх коллективов-участников телевизионного суперпроекта канала «Культура» «Квартет 4х4»: Russian saxophone quartet, Suptilus-Z (Литва), квартет флейт «Рандеву» и кроссовер-квартет «Чёрный квадрат».

Абонемент «Киномузыка» включает в себя программы «Соло-рояль в кинематографе. Маленькие большие шедевры» и «Музыка кино». Исполнителями будут прославленные пианисты Алексей Гориболь и Полина Осетинская.

2 октября Пермская краевая филармония с большим удовольствием приглашает всех поклонников изысканной музыки и утончённого художественного слова на открытие 84-го концертного сезона. Блистательные актёры театра и кино Елизавета Боярская и Анатолий Белый воплотят на сцене перипетии одного из величайших платонических романов XX века. Сюжетом мультимедийного музыкального спектакля «1926» стали отношения Марины Цветаевой и Бориса Пастернака. Переписка, начавшаяся со слов восхищения поэта поэтом, очень скоро переросла в настоящую страсть. Незримая нить связывала двух величайших поэтов, разнесённых «по двум разным концам земли», более 10 лет. За это время изменились их жизни, сменились эпохи, а все многочисленные попытки встретиться заканчивались неудачей.

В магическом пространстве спектакля слово сочетается с драмой, новейшая технология 3D-проекций — видеомаппинг — с тембром скрипки. При этом звучание живого инструмента становится одним из важнейших смысловых измерений целого. Оно обнажает психологический подтекст происходящего и одновременно становится голосом незримо присутствующего немецкого поэта Райнера Марии Рильке — близкого, созвучного, важного человека — и для Цветаевой, и для Пастернака. Их письма к нему — важная часть целого, углубляющая оптику драмы. Этой же цели служит и текст поэмы «Крысолов». Её персонажей Марина Цветаева называла символами поэзии, души и быта. Социальное в этом тексте переплетается с метафизическим и с самой пронзительной лирикой.

Партитура, подготовленная специально для спектакля Алексеем Курбатовым, включает как его собственные сочинения, так и шедевры Баха, Бартока, Изаи и других композиторов. Партию сольной скрипки исполняет Дмитрий Синьковский.

Сохранят свой неизменно высокий статус важнейшие фестивали филармонии: XIV Международный фестиваль органной музыки, VI Международный Рождественский фестиваль, III Международный Строгановский фестиваль, XI Всероссийский фестиваль «Владимир Спиваков приглашает…», X, юбилейный, Международный фестиваль Дениса Мацуева, а также международный проект «Мир без границ».

В 84-м сезоне отметят свои юбилеи коллективы и солисты филармонии. Творческое 20-летие отпразднует один из лучших вокальных квартетов России, чьё творчество знают далеко за пределами страны, — ансамбль солистов «Хорус-квартет» под управлением Александра Рогожкина. А единственная органистка филармонии, лауреат самых престижных всероссийских и международных конкурсов Евгения Камянская будет принимать поздравления по поводу 35-летия концертной деятельности.

Продажа абонементов продлится до 15 сентября. Абонементы можно приобрести в кассе Органного зала ежедневно с 10:00 до 21:00. Для удобства слушателей на сайте филармонии можно ознакомиться со всеми абонементными циклами и отправить заявку на приобретение.

По сообщению пресс-службы Пермской краевой филармонии

6+