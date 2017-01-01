Мэрия Перми будет искать нового инвестора для строительства крематория

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Как сообщили «РБК-Пермь» в администрации города, единственный участник конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении комплекса крематория на кладбище «Восточное» ООО «Торговый Дом Пушкарский» не предоставил банковскую гарантию в размере 10% от объёма инвестиций.

Эта гарантия должна была стать обеспечением исполнения обязательств в рамках концессионного соглашения. «Непредоставление банковской гарантии в срок ставит под сомнение финансовые возможности компании. Лучше объявить конкурс повторно, чем потом в случае неисполнения обязательств заходить в расторжение договора в судебном порядке», — пояснили изданию в мэрии Перми.

Также в администрации сообщили, что сейчас они информируют потенциальных инвесторов «с целью привлечения наиболее широкого круга лиц по заключению концессионного соглашения в отношении комплекса крематория на кладбище «Восточное».

Учредитель ООО «Торговый Дом Пушкарский» комментировать ситуацию «РБК-Пермь» отказался.

Напомним, что департамент имущественных отношений администрации Перми объявил открытый конкурс на право заключения концессионного соглашения по строительству крематория на кладбище «Восточное» ещё в марте 2018 года. Изначально итоги собирались подвести в сентябре, однако срок несколько раз переносился.

В сентябре 2018 года из-за отсутствия интереса со стороны инвесторов городская администрация изменила условия соглашения с концессионером. Объём вложений в объект снизился с 338 млн до 199 млн руб., а цена аренды земли для «стены плача» уменьшилась с 4% от кадастровой стоимости до 0,3%. Кроме того, в три раза сократилась вместимость «стен плача» — с 15 тыс. до 3 тыс. ячеек. Кроме того, на 27,2 млн руб. меньше потратят на благоустройство территории, при этом площадь проездов и тротуаров, количество урн и скамеек остались прежними. Благодаря этим изменениям, концессионера наконец-то удалось найти. Им оказалось пермское ООО «Торговый Дом «Пушкарский». Договор с концессионером планировалось заключить на 49 лет. Инвестор должен был завершить начатое в 2013 году строительство крематория и в течение трёх лет с даты подписания соглашения ввести объекты в эксплуатацию.

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