В краевом Заксобрании отреагировали на проверку следственного комитета

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На сайте парламента Пермского края появилась информация, разъясняющая работу помощников депутатов. Пресс-релиз появился после того, как стало известно, что в следственном управлении Следственного комитета России по Пермскому краю расследуется уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), предположительно, совершённого сотрудниками регионального исполкома «Единой России». По одной из версий, сотрудники исполкома были фиктивно трудоустроены помощниками депутатов Законодательного собрания Пермского края, получали зарплату из бюджета, но фактически работали в другом месте.

Как сообщает пресс-служба Законодательного собрания, поскольку ряд депутатов регионального парламента фракции «Единая Россия» являются также региональными кураторами и координаторами партийных проектов, помощники от партии «Единая Россия» этих депутатов помогают им осуществлять мониторинг и аналитику по планам, проблемам и перспективам реализации проектов, обеспечивают эффективную связь депутата с населением по этим вопросам.

«Помощники депутатов могут иметь постоянное трудоустройство в Законодательном собрании или осуществлять функции помощника по совместительству (это врачи, учителя, журналисты, сотрудники предприятий, общественных и партийных организаций и т. д.). Фактически у такого совместителя два руководителя — по месту основной работы и депутат Законодательного собрания. Поскольку все депутаты являются членами фракций, то у них могут быть помощники, которые имеют основное место работы в партии. В этом случае они имеют возможность исполнять поручения, связанные как с деятельностью депутата, так и с деятельностью партии. Координацию в работе помощников может осуществлять региональное отделение партии (исполнительный комитет)», — поясняют в Законодательном собрании.

По закону депутат ЗС может иметь до десяти помощников, работающих по срочному трудовому договору, и до десяти помощников, работающих на общественных началах. Общий ежемесячный фонд заработной платы на всех помощников составляет 175 тыс. руб. Депутат самостоятельно определяет состав своих помощников и оценивает качество их работы. Соблюдение трудового законодательства обеспечивает аппарат Законодательного cобрания Пермского края.

Также в сообщении краевого парламента подчёркивается, что «каждый депутат фракции закреплён в качестве куратора за объектами, реализуемыми в регионе в рамках нацпроектов, которым сегодня уделяется особенно пристальное внимание». Мониторинг и аналитику по планам, проблемам и перспективам реализации проектов депутатам помогают осуществлять помощники от партии «Единая Россия». Они же призваны обеспечивать эффективную связь депутата с населением по этим вопросам.

В заключении отмечается, что «институт помощников — неотъемлемая часть российского парламентаризма, эффективный инструмент работы депутата, в том числе Законодательного собрания Пермского края».