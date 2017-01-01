В Екатеринбурге появился портрет Александра Жунёва из скотча
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В Екатеринбурге на ул. Малышева рядом с театром «Волхонка» появился портрет пермского стрит-арт-художника Александра Жунёва.
Автором выступила арт-группа «Злые», и работа посвящена годовщине со дня смерти художника. Портрет выполнен в стиле скотч-арт, в котором работал и сам Жунёв.
Художник неоднократно делал проекты в Екатеринбурге, а одну из своих работ создал в том же самом месте, где теперь появился его портрет.
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