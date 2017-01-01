« МегаФон » сообщил о назначении нового директора в Перми

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«МегаФон» объявляет о кадровых изменениях в руководстве Уральского филиала. Директором Пермского отделения компании назначен Илья Головнин. За восемь лет работы в «МегаФоне» он прошёл путь от специалиста по продажам до директора.

Илья Головин

Фото: ПАО «МегаФон»

В новой должности Илья Головнин будет отвечать за эффективное развитие бизнеса компании в регионе, грамотное инвестирование в инфраструктурные проекты, реализацию новых частно-государственных партнёрств по развитию сети в малых населённых пунктах. Продолжит курс компании, взятый на технологическое лидерство, в том числе в технологиях Интернета вещей (IoT).

«Уже сегодня более половины клиентов «МегаФона» активно пользуются скоростным 4G-интернетом, растёт популярность цифровых сервисов, бизнес переходит на IoT-технологии. В Пермском крае только за последний год общее число цифровых абонентов выросло на треть. Этот тренд продолжится, и в ближайшие 5—10 лет с помощью телеком-решений наши клиенты полностью оцифруют свой день, бизнес. Мы стараемся опережать события и уже сегодня инвестируем в цифровые сервисы, развивая надёжную телеком-инфраструктуру в регионе. Моя главная задача — чтобы клиенты получали высокое качество сервиса, скоростной интернет и самые передовые IoT-разработки», — отметил Илья Головнин, директор «МегаФона» в Пермском крае.

По данным Роскомнадзора, «МегаФон» остаётся лидером по количеству базовых станций. В Пермском крае связь «МегаФона» впервые появилась 16 лет назад. За это время инженеры построили более 1,5 тыс. км волоконно-оптических линий связи, общее количество базовых станций в регионе — свыше 1,4 тыс.

В 2018 году под руководством Ильи Головнина «МегаФон» совместно с министерством связи и информатизации Пермского края реализовал проект по улучшению доступности мобильной связи в малых населённых пунктах. Чтобы интернет стал ещё быстрее, а сигнал сети надёжнее, с начала 2019 года связисты «МегаФона» дополнительно запустили ещё несколько десятков объектов связи в Перми и Пермском крае. Сегодня в зоне действия сети оператора проживает уже более 90% населения региона.

Илья Головнин родился 20 октября 1984 года в Пермском крае, с. Елово. Окончил Пермский государственный аграрно-технологический университет по специальности «Экономика и управление на предприятии», квалификация — экономист. Карьеру в сфере телекоммуникаций Илья начал в 2011 году в компании «МегаФон» в должности специалиста коммерческой службы, с 2013 года занимал позицию финансового менеджера. С июня 2018 года по июль 2019 года был руководителем по развитию корпоративного бизнеса Пермского отделения «МегаФона». С июля 2019 года является директором Пермского отделения компании.

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