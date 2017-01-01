«Гений места» возвращается в Пермь Фестиваль пройдёт на заводе Шпагина

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«Гений места»-2019 пройдёт 24 и 25 августа в Перми на территории завода Шпагина, в здании, известном как «Литера А».

Фото: Константин Долгановский

По словам организатора события Михаила Мальцева (магазин «Пиотровский»), формат фестиваля не изменится по сравнению с прошлыми «выпусками», поскольку доказал свою успешность: «Гений места» будет состоять из деловой и образовательной (лекционной) программ, книжной ярмарки, концерта, фудкорта, детских событий.

Среди участников фестиваля — литературовед, публицист, телеведущий Александр Архангельский, который специально для пермяков готовит лекцию «Русское слово в пути» об истории русских трэвелогов, и литературный критик Константин Мильчин с рассказом о книгах, которые стоит взять с собой в отпуск; его выступление будет решено в шутливом ключе: «Какие книги можно взять с собой в отпуск и не прочитать».

В музыкальной программе примут участие пермские и екатеринбургские современные группы. Кроме того, запланированы два перформанса от Сергея Пахомова, более известного как Пахом. Известный пермский рок-коллекционер и популяризатор музыки Борис Бейлин готовит круглый стол об истории пермского и екатеринбургского рок-движения.

В детской программе планируются творческие мастер-классы от музея PERMM, а также от детских издательств «Розовый жираф», «Самокат» и других.