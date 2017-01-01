Дарья Тихонова покидает пермский балет Солистка переезжает по семейным обстоятельствам

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По семейным обстоятельствам солистка пермского балета Дарья Тихонова покидает театр и переходит в труппу Приморской сцены Мариинского театра. Об этом сообщается на сайте и в социальных сетях Пермского театра оперы и балета.

Дарья Тихонова — выпускница Пермского хореографического училища 2014 года. Впервые ярко заявила о себе в учебном спектакле «Голубая птица и принцесса Флорина», поставленном главным балетмейстером Пермского театра оперы и балета Алексеем Мирошниченко.

Мирошниченко считал Тихонову очень перспективной балериной, надеялся, что она станет заменой Инне Билаш и даже превзойдёт её. Однако, несмотря на то что у Дарьи множество главных ролей и в классическом, и в современном репертуаре, а также съёмки в художественном фильме «Матильда», где она дублировала исполнительницу главной роли Махалину Ольшанскую в балетных сценах, Тихонова не смогла реализоваться в Перми в силу стечения трагических обстоятельств — балерина перенесла тяжёлую травму, несколько операций, долгий период восстановления.

Она покидает пермскую труппу как раз тогда, когда смогла вернуться на профессиональную сцену.