Власти Прикамья ищут инвестора для строительства отеля на месте ДК «Телта»

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Краевые власти объявили конкурс среди инвесторов для строительства нового гостиничного комплекса по адресу Окулова, 14. Отбором инвестпроектов будет заниматься ГБУ ПК «Агентство инвестиционного развития» (АИР).

Как сообщает пресс-служба администрации губернатора, отель требуется построить не позднее первого квартала 2023 года. Согласно конкурсной документации, инвестор должен вложить в строительство гостиницы не менее 1 млрд руб. Будущий отель должен быть не ниже «четырёх звёзд» и иметь не менее 130 номеров. Бренд, под которым будет работать гостиница, должен быть представлен в трёх и более странах мира и иметь в них не менее 30 гостиниц. По желанию инвестора проект отеля может также включать здания административно-хозяйственного, делового и общественного назначения.

По словам генерального директора краевого «АИР» Павла Носкова, планируется, что крупному инфраструктурному объекту в момент его реализации может быть присвоен статус приоритетного инвестиционного проекта. Статус «приоритетный» позволит инвестору получить земельный участок в аренду без проведения торгов на срок до пяти лет, а также административную поддержку и консультирование Агентства инвестиционного развития для скорейшей реализации проекта.

Власти края также продумали, как можно минимизировать риски неисполнения проекта. В частности, до исполнения инвестором своих обязательств по реализации инвестпроекта в полном объёме имущественные права на строящийся объект и земельный участок будут находиться в залоге. За отклонение от сроков реализации проекта — в случае отставания на три месяца и более — штраф для инвестора составит 1% от общего объёма инвестиций в месяц.

Отметим, что по данным исследования Cushman & Wakefield, которое цитирует газета «КоммерсантЪ», динамика роста объёма номерного фонда в России следующие пять лет сократится с 13% до 2%. Кроме того, из-за продолжающегося падения доли бизнес-туристов, традиционно останавливающихся в более дорогих средствах размещения, инвесторам приходится корректировать свои планы. В итоге, как прогнозируют в Cushman & Wakefield, доля люксовых отелей в структуре ввода новых номеров будет снижаться, а средняя площадь проектов уже сократилась с 230 до 125 номеров.



