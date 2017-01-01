Фестиваль «Флаэртиана-2019» представил жюри

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Международный фестиваль «Флаэртиана» объявляет жюри. Они оценят международный, национальный и студенческий конкурсы. Режиссеры и продюсеры также представят свои фильмы, проведут творческие встречи и мастер-классы.

Кроме него, в состав судей главного конкурса вошли голландский режиссер Том Фассарт, которого журнал Variety назвал «одним из десяти документалистов, чьи фильмы обязательны к просмотру»; режиссер, председатель совета Ассоциации документалистов в Турции Мустафа Унлу, продюсер, основатель компании Lemme Film Катрин Лемме и драматург Ксения Гашева.

Национальный конкурс оценят оператор и директор фестиваля документального кино «ДОКер» Ирина Шаталова, оператор Артём Анисимов, который снимал картины Сергея Мирошниченко, Алексея Федорченко и других известных документалистов. Также в жюри — писатель Павел Селуков, автор книги «Халулаец».

Победителя студенческого конкурса выберут режиссер, преподаватель СПбГУКиТ Алина Рудницкая, куратор фестивальных кинопрограмм и агент по продвижению фильмов («Дело Собчака», «Прогноз погоды», «Медведи Камчатки. Начало жизни»)Екатерина Русакович, поэт и журналист Иван Козлов.

Все профессионалы представят свои фильмы гостям фестиваля. На «Флаэртиане» пройдет пермская премьера картины Алексея Федорченко «Кино эпохи перемен» о жизни Свердловской киностудии в 90-е, которую вместе с режиссером представит оператор Артем Анисимов. Зрители также увидят две работы Тома Фассарта: «Семейное дело», получивший гран-при «Флаэртианы» в 2016 году и затем приобретенный Netflix для глобального вещания, и «Ангел в Дуле» — первый полный метр голландского автора.

Мустафа Унлу представит свой фильм «Ах» о теракте в Турции в 2015 году и картину режиссера Нейлы Демирчи «Противостояние» о людях, которые борются с раком. Алина Рудницкая ответит на вопросы зрителей о ленте «Кровь». Катрин Лемме расскажет о фильмах, которые спродюсировала: «Двенадцатимесячная Германия» Эвы Вольф о студентах с трех разных континентов, гостящих по обмену в немецких семьях, и «Пожиратели железа» Шахин Дилл-Риаз о том, как на пляжах Бангладеша вручную разбирают старые корабли.

Еще на «Флаэртиане» пройдут две творческие встречи: Павел Селуков прочтет рассказы, связанные с кино, и новые произведения, ранее нигде не печатавшиеся, а Иван Козлов прочитает свои стихи.

Расписание мастер-классов членов жюри «Флаэртиана» объявит позднее. Приезд Катрин Лемме организован при поддержке Гете-Института.