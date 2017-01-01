«Звезда-2005» вышла в полуфинал Кубка России

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Пермский женский футбольный клуб «Звезда» 12 августа сыграл вничью с красноярским «Енисеем» (1:1) в рамках четвертьфинала Кубка России и вышел в полуфинал турнира благодаря домашней победе в первом матче (1:0).

Гол за «Звезду» в ответном матче забила Олеся Курочкина с пенальти на 51-й минуте.

В полуфинале Кубка России «звёздочки» сыграют с ЦСКА. Первый матч состоится на поле соперника 28 сентября. Другую пару составили «Рязань-ВДВ» и «Локомотив». Команды провели первый матч, который завершился со счётом 0:0.

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