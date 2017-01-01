Никита Белых заявил, что не будет просить о помиловании

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Бывший губернатор Кировской области Никита Белых рассказал в интервью корреспонденту RT о своей работе библиотекарем в ИК-5 строгого режима и планах после выхода на свободу.

Никита Белых уже больше года работает в ИК-5 строгого режима в качестве библиотекаря.

— Я два года провёл в изоляторе, где вообще нельзя ничем заниматься, поэтому мне, как говорили в позднее советское время, чертовски хотелось работать. Я руководству колонии сказал: если скажете работать на «швейке» или в подсобном хозяйстве, я готов. Но в качестве библиотекаря я могу действительно сделать больше и лучше, чем в какой-то другой сфере. Администрация согласилась с этим подходом.

Работа библиотекарем мне нравится. Каждый месяц готовлю отчёты. Эту внутреннюю бюрократию я сам инициировал. По книгам, по библиотечным фондам мы выросли в полтора раза. Я себе ставлю задачу, чтобы у нас была наполняемость такая, которую требуют европейские нормы, — это 10 книг на осуждённого. Когда я здесь оказался, было чуть меньше семи тысяч. Мы в ближайшее время приблизимся к показателю 10 тысяч книг. А должно быть в фонде порядка 12 тысяч.

Количество читателей библиотеки увеличилось с 460 до 800, это порядка 70% находящихся здесь осуждённых. Собственно, я думаю, что по этому показателю мы, наверное, являемся одними из лучших в России. Мы открыли отдел периодической литературы. Я сам лично выписываю порядка 30 изданий. Делаем подшивки. Два раза в неделю я провожу радиопередачу «Обзор прессы» (материалы, связанные с деятельностью судов, самой системы ФСИН, правоохранительных органов, правозащитного сообщества, адвокатского сообщества). Ежедневно выходит программа «Один день в истории». После утренней поверки осуждённым рассказываем, что в этот день произошло в мировой истории. Десятиминутная получается передача. Я два раза в неделю записываюсь — на несколько дней вперёд. Проводим читательские конференции. Знакомим с творчеством писателей. Сейчас у нас идёт знакомство с творчеством Гоголя. До этого был Гумилёв, до этого Ахматова. Проводим регулярно конкурсы — художественные, литературные. Диктанты проводим, интеллектуальные викторины.

На вопрос журналиста, надеется ли Никита Белых, что однажды его уголовное дело будет пересмотрено, бывший губернатор ответил: «Я даже не сомневаюсь, что это произойдёт». При этом он добавил, что «справедливость — в глобальном таком плане — рано или поздно восторжествует», но ему бы хотелось, чтобы это произошло как можно скорее. Однако о помиловании он просить не будет:

— Понимаете, помилование чисто юридически предполагает то, что человек раскаивается в содеянном. Если бы существовал формат, при котором президент мог помиловать по собственному решению… Но мне, который доказывал свою невиновность и собирается её доказывать в дальнейшем, говорить: «Ну ладно, забыли, виноват», — а самому держать скрещённые пальцы... Неправильно это.

Касательно планов на будущее Никита Белых заявил, что точно будет чем-то заниматься и будет искать место, где будет востребован.

— Я исхожу из того, что я точно буду чем-то заниматься. То есть опции, что я освободился и пошёл на заслуженный отдых, с удочкой на речку, писать мемуары, — такого варианта нет. Я точно буду работать там, где я буду максимально полезен и эффективен. В России — я буду очень рад этому. Если мои компетенции, как сейчас модно говорить, не будут в России востребованы (чего бы мне очень не хотелось), значит, буду искать там, где они будут востребованы.

Напомним, Никита Белых в 2001 году был избран депутатом Законодательного собрания Пермской области. В этот же период времени он работал заместителем, а затем председателем комитета по экономической политике и налогам. В марте 2004 года Белых стал вице-губернатором Пермской области. В 2009 году он занял пост губернатора Кировской области. Белых был задержан летом 2016 года в Москве при получении €150 тыс. от гражданина Германии Юрия Судгаймера, члена совета директоров Нововятского лыжного комбината. В праздничном пакете также была бутылка вина. Губернатора обвинили в получении взятки в размере €400 тыс. (по версии следствия, при встрече была передана последняя часть общей суммы). Белых свою вину не признал. Просьбу о деньгах, записанную на диктофон Судгаймера, Белых назвал не вымогательством взятки, а сбором внебюджетного финансирования на нужды города. А пакет, который губернатор принял из рук Судгаймера за несколько минут до задержания, он, по его словам, посчитал обычным подарком ко дню рождения. В феврале 2018 года Белых приговорили к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима.