Лес рубят — щепки летят? В Коми-Пермяцком округе силовики вступили в конфликт с экспедицией пермского «Мемориала»

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Фото: Дмитрий Окунцев

Информация об инциденте появилась 11 августа на ресурсе «Парма-новости». Как сообщает издание, вечером 10 августа в палаточный лагерь поисковой экспедиции пермского «Мемориала», расположенный в нежилом посёлке Галяшор, прибыли полицейские, которые допрашивали членов экспедиции, пытаясь выявить факты незаконной рубки леса.

Как пояснил председатель пермского «Мемориала» Роберт Латыпов, речь идёт о международной поисковой волонтёрской экспедиции, состоящей из 10 человек, среди них пятеро литовцев и один итальянец.

Роберт Латыпов, председатель пермского «Мемориала», руководитель поисковой экспедиции:

— Главной нашей целью было помочь в благоустройстве памятного места и кладбища литовских и польских спецпереселенцев в урочище Галяшор, которое находится в трёх километрах от посёлка. Места там совершенно глухие, вокруг болота, и у нас всё время идут дожди. Короче, весёлые условия.

Это была уже пятая экспедиция «По рекам памяти» в нынешнем сезоне. Предыдущие четыре в другие районы Пермского края прошли без проблем, везде местные власти оказывали нам содействие, благодарили за действия по мемориализации мест памяти. Экспедиции «По рекам памяти» внесены в план работ по мемориализации, согласованный на уровне Пермского края.

Проблема возникла только в Кудымкарском районе. Глава района Валерий Анатольевич Климов ещё до начала экспедиции отказался её поддерживать в достаточно грубой, категоричной форме.

Когда экспедиция уже фактически завершалась, в палаточном лагере появилось около десятка чиновников — местный участковый, сотрудники уголовного отдела МВД Кудымкарского района, сотрудник минлесхоза, местный лесник и сотрудники миграционной службы (хотя по этой линии замечаний не было, все иностранные граждане были правильно зарегистрированы).

Опросы на месте и затем уже в посёлке длились до двух часов ночи, поскольку прибывали подкрепления в лице новых полицейских. Сначала говорили об административном правонарушении за якобы незаконную вырубку леса. Там действительно кто-то сделал деревянный переход через ручей к кладбищу, но это было ещё до нас.

Утром перед нашим отъездом из посёлка Велва-База к нам в дом вновь пришли полицейские. Один из них пояснил, что завёл по факту незаконной вырубки уже уголовное дело. Пока мы (группа участников экспедиции) проходим по нему как свидетели, поскольку реальных доказательств, что мы там что-то рубили и пилили в больших количествах, не нашлось. Потребовал провести уже допрос всех наших ребят. Литовцев допрашивали снова очень основательно и долго. Снова вызвали миграционную службу, на этот раз дознавателей.

В допросах и ночью, и утром постоянно звучали вопросы о «Мемориале»: кто мы, откуда мы, откуда деньги на экспедицию, почему приехали именно сюда, если местные власти не дали разрешение, и т. д.

Нас хотят привлечь по административной ответственности за «использование территории Лесного фонда без разрешения»: мы ведь там — о ужас! — косили траву у памятника литовским спецпереселенцам и на кладбище, убирали сухостой, поваленные ветром сухие деревья, из них же сделали столбы для восстановления забора. Они обнаружили несколько пеньков сухостойных деревьев, тщательно всё фиксировали в течение нескольких часов и забрали нашу бензопилу «на экспертизу».

Глава Кудымкарского района Валерий Климов в комментарии «Новому компаньону» сообщил, что отказал экспедиции «Мемориала» в поддержке, поскольку «мемориальцы» якобы просили отремонтировать дорогу на Галяшор, а в бюджете на это нет денег. Однако в письме «Мемориала» на имя главы района нет никаких упоминаний о ремонте дороги. Оба документа — письмо «Мемориала» и ответ главы района — имеются в распоряжении редакции «Нового компаньона».

В настоящее время о ситуации оповещены представители международного «Мемориала», российские правозащитники, администрация губернатора Пермского края.

Конфликт прокомментировал уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков:

— Сегодняшняя ситуация (то, что доступно из СМИ) показала: несмотря на то что государственная политика России говорит о необходимости поощрения работы по сохранению памяти репрессированных, на местах, в отдельных муниципалитетах, без обоснования причин в этой работе может быть отказано. В этом нужно разбираться. Ситуации, при которых общественным организациям, работающим в рамках реализации государственной политики, устраивают необоснованные препоны, станут объектами моего заключения о нарушении прав.

Павел Миков направил официальный запрос в ГУ МВД и краевую прокуратуру с целью проверки информации о том, что члены экспедиции якобы вырубали лес, а также чтобы выяснить, на каких основаниях проводились допросы участников экспедиции.

Экспедиция «По рекам памяти» продолжает свою работу в других районах Коми-Пермяцкого округа, где её принимают радушно и оказывают всю необходимую помощь.

Это уже второй скандал с «незаконной вырубкой леса» в Пермском крае нынешним летом: съёмочная группа фильма «Сердце Пармы» была обвинена в вырубке молодых деревьев на территории памятника природы «Каменный город», но добровольно выплатила компенсацию, и уголовное дело не было возбуждено.