По доле среднего класса Пермский край оказался на 32-м месте

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По данным исследования РИА «Новости», Пермский край находится на 32-м месте среди регионов России по доле среднего класса. По подсчётам исследователей, 12,6% жителей региона можно отнести к среднему классу. Для сравнения: в Свердловской области таких 12,4% (34-е место), а в Челябинской — 13,4% (26-е место).

Согласно данным исследования, доля жителей, которых можно отнести к среднему классу, в 71 регионе России не превышает 20% от общей численности населения. В целом в России среди семей, где есть хотя бы один работающий человек, 14,2% можно отнести к среднему классу. В лидерах среди регионов — территории со значительным преобладанием в экономике добычи сырья и столицы.

С заметным отрывом лидирует в рейтинге Ямало-Ненецкий автономный округ, у которого 45% семей можно отнести к среднему классу. В первую очередь это объясняется достаточно высокими зарплатами, но свою роль играет и невысокая стоимость жилья. Более трети семей можно отнести к среднему классу в ещё двух регионах — в Магаданской области (34,5%) и Чукотском автономном округе (33,8%). На четвёртой и пятой позициях расположились Ханты-Мансийский автономный округ — Югра и Ненецкий автономный округ с результатами 32% и 29% соответственно. На шестом месте — Сахалинская область с 27,4% населения, которых можно отнести к среднему классу. Москва в рейтинге занимает седьмую позицию, а Санкт-Петербург — восьмую. В двух столицах чуть более четверти всех семей можно отнести к среднему классу.

Последние пять строк рейтинга занимают республики Серверного Кавказа — это Ингушетия, Чечня, Дагестан, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия. В этих регионах достаточно большой состав семей за счёт высокой рождаемости, и, как правило, невысоких зарплат не хватает, чтобы отнести семьи к среднему классу.

Исследование проводилось на основе данных Росстата. Под средним классом подразумевались семьи, которые могут позволить себе покупку автомобиля и квартиры, соответствующей размеру семьи, при этом после ежемесячных выплат по кредитам на автомобиль и жильё для повседневных расходов у них должно оставаться не менее двух региональных прожиточных минимумов на человека. Рассмотрены семьи, в которых хотя бы один человек имеет работу. К среднему классу, по мнению экспертов РИА «Новости», могут быть отнесены люди, которые обладают высокой степенью финансовой независимости и являются двигателем многих общественно-политических и экономических процессов, обеспечивающих устойчивое поступательное развитие государства.

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