Минпромторг прокомментировал конфликт с НТО в Чайковском

Твитнуть Поделиться Поделиться

В краевом минпромторге Пермского края считают, что спорная ситуация с киосками и павильонами на мини-рынках Чайковского должна быть разрешена через «скорейшее проведение администрацией города аукционов на право размещения нестационарных торговых объектов». Согласно позиции ведомства, муниципалитеты не вправе принимать решения о пролонгации или заключении на новый срок договоров на размещение НТО c преимущественным правом.

Напомним, что ранее администрация Чайковского направила письмо в краевой минпромторг с запросом по этому поводу. В ведомстве указывают на то, что порядок и условия размещения НТО относятся к компетенции субъекта России. В свою очередь, краевыми правилами в качестве одного из условий размещения НТО предусмотрено проведение аукциона в электронной форме. В краевом минпромторге ссылаются на порядок разработки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов, утверждённый постановлением краевого правительства от 28 ноября 2017 года №966. Размещение объектов нестационарной торговли через проведение аукционов, согласно официальному комментарию ведомства, «направлено на прозрачность и открытость процедуры торгов, обеспечивает максимальную доступность для предпринимателей к участию в торгах и объективность оценки предоставленных участниками торгов предложений, а также способствует высокому уровню конкуренции участников торгов».

Напомним, что в конце июля 2019 года была принята схема размещения объектов нестационарной торговли в Чайковском. Это было сделано на фоне конфликта администрации Чайковского с предпринимателями с трёх мини-рынков Чайковского (Заринского, Завокзального и на ул. Уральской). Бизнесмены, позицию которых поддерживает прокуратура, просят предоставить места для размещения НТО без проведения аукциона, заключив договоры по ранее установленным правилам и действовавшей схеме (срок её действия был установлен с 2017 по 2021 год). Направленные ранее администрацией Чайковского уведомления о демонтаже НТО несколько предпринимателей оспаривают в Арбитражном суде Пермского края.