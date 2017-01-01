В Перми состоится премьера второго фильма из документального цикла «История пермского кино в лицах»

Твитнуть Поделиться Поделиться

В среду, 14 августа, киностудия «Новый курс» приглашает на премьерный показ фильма «Воистину хроникёр» документалиста Сергея Лепихина.

Новый фильм пермского режиссёра является продолжением большого документального проекта под названием «История пермского кино в лицах». Главным героем картины «Воистину хроникёр» стал кинокорреспондент журналов «Советский Урал» и «Большой Урал» Валерий Иванович Горшков, ушедший из жизни в январе 2019 года.

Фильм наполнен воспоминаниями коллег Валерия Горшкова, его друзей и учеников, а также занимательными рассказами героя фильма о себе, учебе во ВГИКе и работе. Неутомимый рассказчик помнит до мелочей свое прошлое и людей, которые его окружали, помогали или мешали снимать кино.

«Для цикла я делаю фильмы о тех, кого уже нет. Впервые я снял на камеру Валерия Ивановича в 2002 году. В фильме также использовались кадры снятые другими пермскими документалистами — Константином Шитовым и Владимиром Соколовым, а также более поздние материалы 2016 года. Получилась увлекательная история одного из могикан пермского пленочного кино, наполненная кинохроникой прошлых лет, которая не оставит равнодушным никого из зрителей разных поколений», — говорит режиссёр Сергей Лепихин.

Премьера первого фильма из цикла «История пермского кино в лицах» состоялась в прошлом году. Документальная картина под называнием «Это был великий мастер!» повествует о феноменальном звукорежиссёре «Пермтелефильма» Александре Тиунове, который озвучил более 500 кинофильмов. Александр Тиунов обладал идеальным слухом и непревзойденным кинематографическим чутьём. Режиссеры «Пермтелефильма» стояли в очередь к Александру Ивановичу на озвучание их картин.

Премьера фильма «Воистину хроникёр» состоится 14 августа в киноцентре «Премьер» (5 зал) в 16:00. Продолжительность фильма 36 минут. Вход бесплатный. После показа пройдет обсуждение фильма, где зрители смогут задать вопросы режиссёру.

Фильм снят при финансовой поддержке министерства культуры Пермского края.

Твитнуть Поделиться Поделиться