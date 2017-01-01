В Перми состоится премьера второго фильма из документального цикла «История пермского кино в лицах»


Наталья Скворцова
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В среду, 14 августа, киностудия «Новый курс» приглашает на премьерный показ фильма «Воистину хроникёр» документалиста Сергея Лепихина.

Кадр из фильма Воистину Хроникёр Сергея Лепихина

Новый фильм пермского режиссёра является продолжением большого документального проекта под названием «История пермского кино в лицах». Главным героем картины «Воистину хроникёр» стал кинокорреспондент журналов «Советский Урал» и «Большой Урал» Валерий Иванович Горшков, ушедший из жизни в январе 2019 года.

Фильм наполнен воспоминаниями коллег Валерия Горшкова, его друзей и учеников, а также занимательными рассказами героя фильма о себе, учебе во ВГИКе и работе. Неутомимый рассказчик помнит до мелочей свое прошлое и людей, которые его окружали, помогали или мешали снимать кино.

«Для цикла я делаю фильмы о тех, кого уже нет. Впервые я снял на камеру Валерия Ивановича в 2002 году. В фильме также использовались кадры снятые другими пермскими документалистами — Константином Шитовым и Владимиром Соколовым, а также более поздние материалы 2016 года. Получилась увлекательная история одного из могикан пермского пленочного кино, наполненная кинохроникой прошлых лет, которая не оставит равнодушным никого из зрителей разных поколений», — говорит режиссёр Сергей Лепихин.

Премьера первого фильма из цикла «История пермского кино в лицах» состоялась в прошлом году. Документальная картина под называнием «Это был великий мастер!» повествует о феноменальном звукорежиссёре «Пермтелефильма» Александре Тиунове, который озвучил более 500 кинофильмов. Александр Тиунов обладал идеальным слухом и непревзойденным кинематографическим чутьём. Режиссеры «Пермтелефильма» стояли в очередь к Александру Ивановичу на озвучание их картин.

Премьера фильма «Воистину хроникёр» состоится 14 августа в киноцентре «Премьер» (5 зал) в 16:00. Продолжительность фильма 36 минут. Вход бесплатный. После показа пройдет обсуждение фильма, где зрители смогут задать вопросы режиссёру.

Фильм снят при финансовой поддержке министерства культуры Пермского края.

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