Осенью более 600 пермяков смогут бесплатно получить IT-образование

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Сетевой IT-университет сформировал программу курсов на осенний семестр. Обучение для жителей Пермского края бесплатное. Для поступления необходимо пройти входное тестирование, которое подтвердит наличие необходимых знаний.

В отличие от программы весеннего семестра, в осеннем семестре будут не только демошколы, которые предполагали развитие навыков в сфере IT за 24 часа, но и более длительные обучающие программы, рассчитанные на 72 часа. По их итогам будет выдаваться удостоверение государственного образца о повышении квалификации.

В осеннем семестре будут курсы для студентов и специалистов с разным уровнем подготовки: junior, middle и senior. Так, появились курсы по развитию общих навыков. Пермяки без технического образования смогут начать изучать языки программирования C/С++, Java и Python. Также пермяки смогут пройти курсы по следующим траекториям: «Телеком», «Интернет вещей», «Большие данные», «Аналитика», «Искусственный интеллект», «Повышение цифровой грамотности учителя», «Информационная безопасность» и «Цифровое производство».

«При разработке программы осеннего семестра мы учитывали одновременно запросы от работодателей и самые сильные компетенции пермских вузов. Часто компании выделяли не просто навыки, а говорили о высокой потребности в специалистах с конкретными ролями: руководителях проектов, специалистах тестирования, аналитиках, архитекторах. Поэтому у нас появились соответствующие траектории обучения», — рассказала руководитель Сетевого IT-университета Полина Суханова.

Отметим, что во время весеннего семестра IT-университет провёл шесть демошкол и шесть обучающих мероприятий, на участие в них подали заявки почти 1500 человек. В настоящее время из 80 человек, прошедших обучение, 20 человек уже были приглашены на стажировку, часть из них стали сотрудниками IT-компаний.

Источник — пресс-служба администрации губернатора