В Прикамье ищут подрядчика на проектирование стационара краевой психбольницы Начальная цена контракта составляет 24,8 млн руб.

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Сегодня, 12 августа, министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок по заказу ГКУ ПК «УКС Пермского края» объявило конкурс на разработку проектно-сметной документации на строительство объекта капитального строительства «Стационар краевой психиатрической больницы». Начальная цена контракта составляет 24,8 млн руб.

В 2021 году в микрорайоне Банная Гора (Орджоникидзевский район) планируется построить стационар на 260 коек круглосуточного пребывания с отделением реанимации и интенсивной терапии на шесть коек. Площадь стационара может достигать 15 тыс. кв. м.

Победителю конкурса нужно провести инженерно-изыскательские работы, разработать проектно-сметную документацию, пройти госэкпертизу и сделать рабочую документацию для того, чтобы власти края могли найти подрядчика на строительство. Все работы необходимо выполнить в течение 180 календарных дней с даты заключения госконтракта.

Заявки принимаются до 3 сентября. Итоги планируется подвести после 13 сентября.

Напомним, что после закрытия стационара на ул. Революции, 56 и перевода пациентов на ул. Корсуньскую Пермская краевая психиатрическая больница столкнулась с острой нехваткой коек.